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Пьер-Эмерик Обамеянг забил 12 голов после переезда в АПЛ – больше только у Мохамеда Салаха
Нападающий «Арсенала» идет по турбографику коллеги из «Ливерпуля».
Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг достиг впечатляющих голевых успехов после перехода к лондонцам.
Последним от Обамеянга пострадал «Эвертон»: в контратаке «Арсенал» вышел три в одного, Рэмзи отдал пас пяткой на Обамеянга, и форвард расстрелял вратаря «ирисок», поймав на противоходе.
Габонец забил 12 голов с момента дебюта в феврале 2018-го – больше за тот же срок только у ливерпульца Мохамеда Салаха: египтянин выбил уже 16 мячей.
- Обамеянг перешел в «Арсенал» за 63 миллиона евро.
- После шести туров «канониры» идут на шестом месте в чемпионате Англии.
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