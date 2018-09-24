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Пьер-Эмерик Обамеянг забил 12 голов после переезда в АПЛ – больше только у Мохамеда Салаха

Обамеянг забил 12 голов после переезда в АПЛ – больше только у Салаха
Eurosport

9 мин. назад

Нападающий «Арсенала» идет по турбографику коллеги из «Ливерпуля».

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг достиг впечатляющих голевых успехов после перехода к лондонцам.

Последним от Обамеянга пострадал «Эвертон»: в контратаке «Арсенал» вышел три в одного, Рэмзи отдал пас пяткой на Обамеянга, и форвард расстрелял вратаря «ирисок», поймав на противоходе.

Габонец забил 12 голов с момента дебюта в феврале 2018-го – больше за тот же срок только у ливерпульца Мохамеда Салаха: египтянин выбил уже 16 мячей.

  • Обамеянг перешел в «Арсенал» за 63 миллиона евро.
  • После шести туров «канониры» идут на шестом месте в чемпионате Англии.

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