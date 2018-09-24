Угадай, пацанская цитата или слова футболиста

Сейчас 2018-й, а многие вещи в русском футболе до сих пор как в 90-е: Миша Круг в наушниках, ковер в виде баннера, пьянь на трибунах. Да и речь многих игроков не отличить от диалогов из сериала «Реальные пацаны».

Кстати, Джейсон Стэйтем прежде, чем стать олицетворением всех пацанских цитат, занимался плаванием и снимался в кино.

В молодости агент Уэйна Руни запрещал ему общаться с журналистами, потому что тот говорил как деревенщина.

Если ты не забываешь корни, помни – первые дома супервезд футбола были еще хуже, чем у тебя.

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