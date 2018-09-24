«Хватай их за шары, если встанут близко». Винни Джонс и Пол Гаскойн обсудили легендарный захват

В 1988 году матч между «Ньюкаслом» и «Уимблдоном» едва не превратился в трагедию: Винни Джонс поймал за промежность Пола Гаскойна и едва не отправил в больницу. Этот момент успел снять фотограф, и эпизод стал легендарным. И вот спустя 30 лет бывшие футболисты встретились и обсудили тот самый захват.

«Я никогда не делал такого раньше и не повторял после. Все получилось спонтанно, это явно не было запланировано. Один из моих бывших тренеров сказал «просто хватай их за яйца, если они встанут слишком близко» и это, видимо, застряло у меня в голове», – рассказал Винни Джонс.

«Люди до сих пор спрашивают, больно ли мне было. Гляньте на мое лицо, на взбухшие вены на шее, когда он схватил меня. Я обратился к судье, но вместо этого просто взвизгнул: «Помоги, мужик!»

Тогда перед матчем тренер просто повернулся ко мне и сказал: «Удачи, сынок». Но я не понял в чем проблема. А потом Джонс подошел ко мне в тоннеле и сказал: «Сегодня только ты и я, толстяк, я не играю в футбол – и ты не будешь». А потом он еще раз подошел ко мне: «Эй, толстяк, забыл сказать: я хожу на угловые, поэтому жди меня тут». Я настолько удивился, что не придумал ничего лучше, чем: «Все хорошо, я никуда не уйду». Это единственный матч, когда я мечтал, чтобы все поскорее кончилось», – рассказал Гаскойн.

Жизни обоих футболистов сложились прямо пропорционально: в футболе Джонс суперзвездой не стал, зато после окончания карьеры заработал популярность как актер и телеведущий. А Газза провел блистательную карьеру, но в обычной жизни так себя и не нашел.

Из-за постоянных проблем с алкоголем Гаскойна поместили в список знаменитостей, которые, возможно, умрут в 2018-м.

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