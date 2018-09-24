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9 милейших снимков журналистки beIN Sports, которая осчастливит Салаха или Модрича
Анн-Лор Бонне проведет церемонию награждения лучшего игрока ФИФА вместе с актером Идрисом Эльбой.
Вечером 24 сентября ФИФА раздаст награды лучшим футболистам и футболисткам года. Мероприятие проведут актер, обладатель «Золотого глобуса» Идрис Эльба и спортивная журналистка Анн-Лор Бонне.
Француженка освещает футбол и «Формулу-1» уже 18 лет. Она работала во Франции, Италии, Германии. Летом 2018-го Анн-Лор приезжала в Россию и работала на чемпионате мира. Бонне говорит на семи языках – кроме французского, она знает английский, итальянский, португальский, испанский, немецкий и даже немного русский.
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- Роналду и Месси расстроят Анн-Лор, потому что не приедут на церемонию ФИФА.
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