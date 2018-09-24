9 милейших снимков журналистки beIN Sports, которая осчастливит Салаха или Модрича

Вечером 24 сентября ФИФА раздаст награды лучшим футболистам и футболисткам года. Мероприятие проведут актер, обладатель «Золотого глобуса» Идрис Эльба и спортивная журналистка Анн-Лор Бонне.

Француженка освещает футбол и «Формулу-1» уже 18 лет. Она работала во Франции, Италии, Германии. Летом 2018-го Анн-Лор приезжала в Россию и работала на чемпионате мира. Бонне говорит на семи языках – кроме французского, она знает английский, итальянский, португальский, испанский, немецкий и даже немного русский.

Анн-Лор и парк Горького

Анн-Лор и бежевость

Анн-Лор и финал Лиги чемпионов

Анн-Лор с фанатом

Анн-Лор и известная премия

Анн-Лор и тропики среди осени

Анн-Лор и святое

Анн-Лор и вечернее платье

Анн-Лор и ЗОЖ

Роналду и Месси расстроят Анн-Лор, потому что не приедут на церемонию ФИФА.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube