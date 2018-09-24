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Лука Модрич признан футболистом года по версии ФИФА
Эпоха Лионеля Месси и Криштиану Роналду подошла к концу.
Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим футболистом 2018 года по версии ФИФА.
33-летний хорват обошел экс-одноклубника Криштиану Роналду и форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
Модрич покончил с 10-летней эпохой доминирования Криштиану Роналду и Лионеля Месси, поделивших все призы с 2008 года. Оба экс-гегемона не приехали на церемонию.
- В 2018 году Лука выиграл Лигу чемпионов с «Реалом» и завоевал серебро чемпионата мира с Хорватией.
- Единственный минус – Модрич получил 8 месяцев условно за уклонение от налогов.
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