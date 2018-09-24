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Кака: «Лучший футболист, с которым я играл, – Роналдо, а не Криштиану или Роналдиньо»
Есть только один Феномен.
Бывший полузащитник «Милана» и «Реала» Кака рассказал, кто из футболистов, с которыми он играл, произвел на него наибольшее впечатление.
«Лучший игрок, с которым я играл, – это Роналдо. Я оцениваю футболиста по его способности мыслить и осуществлять свои задумки. Криштиану Роналду и Роналдиньо – выдающиеся игроки, но Роналдо делал такие вещи, после которых я думал: как он вообще додумался до них, а потом еще и исполнил?
Из футболистов, с которыми я пересекался в одной команде, я бы хотел поиграть с Зинедином Зиданом», – рассказал Кака, чьи слова приводит Reddit.com.
- Бразилец выступал вместе с Роналдо в сборной Бразилии и «Милане».
- В 2007 году Кака выиграл «Золотой мяч», став лучшим игроком Европы.
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