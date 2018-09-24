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Эден Азар – о награде ФИФА: «Я проголосовал за Луку Модрича, но хочу, чтобы победил Мохамед Салах»
Совсем скоро мы узнаем победителя.
Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал, кого поддерживает в гонке за призом лучшему игроку года по версии ФИФА.
«Я проголосовал за Луку Модрича, но Мохамед Салах – мой друг, поэтому я хочу, чтобы победил он», – отметил Азар.
- Помимо Модрича и Салаха, на награду претендует Криштиану Роналду. Победитель будет назван сегодня, 23 сентября.
- В прошлом году приз ФИФА выиграл Роналду.
Роналду не придет на церемонию награждения ФИФА из-за подготовки к матчу «Ювентуса»
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