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Эден Азар – о награде ФИФА: «Я проголосовал за Луку Модрича, но хочу, чтобы победил Мохамед Салах»

Азар – о награде ФИФА: «Я проголосовал за Модрича, но хочу, чтобы победил Салах»
Eurosport

1 час назад

Совсем скоро мы узнаем победителя.

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал, кого поддерживает в гонке за призом лучшему игроку года по версии ФИФА.

«Я проголосовал за Луку Модрича, но Мохамед Салах – мой друг, поэтому я хочу, чтобы победил он», – отметил Азар.

  • Помимо Модрича и Салаха, на награду претендует Криштиану Роналду. Победитель будет назван сегодня, 23 сентября.
  • В прошлом году приз ФИФА выиграл Роналду.

Роналду не придет на церемонию награждения ФИФА из-за подготовки к матчу «Ювентуса»

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