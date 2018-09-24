Getty Images

«Они дискредитируют футбол». ФИФА осудила отсутствие Месси и Роналду на церемонии вручения наград

«Они дискредитируют футбол». ФИФА осудила отсутствие Месси и Роналду на церемонии вручения наград
Eurosport

1 час назад

Лучшики проявили недостаток уважения.

ФИФА не понравилось отсутствие Криштиану Роналду и Лионеля Месси на церемонии вручения наград по итогам года.

«Они дискредитируют футбол. Они этого не понимают. Это вредит спорту», – цитирует Marca источник из ФИФА.

«Это отсутствие уважения. Ты должен приходить и тогда, когда побеждаешь, и тогда, когда проигрываешь», – добавил бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло.

Роналду не приехал на церемонию из-за плотного графика «Ювентуса», Месси – по семейным обстоятельствам.

  • Лучшим игроком года впервые с 2007 года был признан не Месси или Роналду. Награда ушла к Луке Модричу.
  • Лучший год года забил Мохамед Салах.

Дидье Дешам – тренер года по версии ФИФА

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Златан реализовал пенальти, друзья добавили «Сиэтлу» еще два гола

01:46
Популярные видео
Удары, штанги, дикие рикошеты и безумные спасения – все это было в матче «Филадельфии» и «Спортинга»
 804 просмотров23/09 в 21:27
Увольнение доктора Лю и шоколадки на солнце. Топовые скандалы в «Спартаке» эпохи Карреры
2 094 просмотров23/09 в 13:09
А еще вам может понравиться