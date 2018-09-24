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«Они дискредитируют футбол». ФИФА осудила отсутствие Месси и Роналду на церемонии вручения наград
Лучшики проявили недостаток уважения.
ФИФА не понравилось отсутствие Криштиану Роналду и Лионеля Месси на церемонии вручения наград по итогам года.
«Они дискредитируют футбол. Они этого не понимают. Это вредит спорту», – цитирует Marca источник из ФИФА.
«Это отсутствие уважения. Ты должен приходить и тогда, когда побеждаешь, и тогда, когда проигрываешь», – добавил бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло.
Роналду не приехал на церемонию из-за плотного графика «Ювентуса», Месси – по семейным обстоятельствам.
- Лучшим игроком года впервые с 2007 года был признан не Месси или Роналду. Награда ушла к Луке Модричу.
- Лучший год года забил Мохамед Салах.
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