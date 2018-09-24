Фанаты сборной Перу впечатлили мир и получили приз ФИФА

ФИФА распределила награды лучшим игрокам, тренерам и другим футбольным лицам по итогам 2018 года. Не остались в стороне и фанаты.

Приз за лучшую поддержку ушел к болельщикам сборной Перу, которые проявили себя с лучшей стороны как по ходу всего года, так и конкретно на чемпионате мира в России.

Лучшим игроком стал Лука Модрич, лучшим тренером – Дидье Дешам.

Самый красивый мяч влетел в ворота от ноги Мохамеда Салаха.

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