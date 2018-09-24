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Фанаты сборной Перу впечатлили мир и получили приз ФИФА
Лучшая поддержка года.
ФИФА распределила награды лучшим игрокам, тренерам и другим футбольным лицам по итогам 2018 года. Не остались в стороне и фанаты.
Приз за лучшую поддержку ушел к болельщикам сборной Перу, которые проявили себя с лучшей стороны как по ходу всего года, так и конкретно на чемпионате мира в России.
- Лучшим игроком стал Лука Модрич, лучшим тренером – Дидье Дешам.
- Самый красивый мяч влетел в ворота от ноги Мохамеда Салаха.
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