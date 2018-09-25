Лука Модрич гениально разнес Лео Месси и Криштиану Роналду. Но церемония ФИФА – клоунада

Великий хорват стал игроком года по версии ФИФА, но его триумф принято обсуждать тремя поверхностными тезисами.

Первый – как хорошо, что хоть кто-то прервал эпоху Лео и Криша. Второй – как печально и некрасиво, что аргентинец и португалец проигнорировали церемонию в Лондоне и не поздравили Луку лично. Третий – ура, теперь у Модрича больше шансов взять «Золотой мяч».

Лука МодричGetty Images

Ау, просыпаемся. Пора забыть и про Месси с Роналду, и про остальные индивидуальные трофеи. Важнее другое: сейчас в мире нет футболиста мудрее, многофункциональнее, непредсказуемее и просто полезнее, чем Лука Модрич. Он крут в отрыве от любых сувениров и конкурентов – жаль только, что ему уже 33. Но все равно – цените игру хорвата, пока он в порядке. И не отвлекайтесь ни на каких гламурных страйкеров.

Лучший гол забил Салах. Это чушь

В ФИФА не нашлось человека, который хоть раз проводил конкурсы репостов в соцсетях. Каждый второй такой челлендж – фестиваль накруток: глупо рассчитывать на человеческую порядочность, когда система настолько уязвима.

Короче, ФИФА зря разрешила всем болельщикам выбирать самый красивый гол года. Влияние Салаха в Египте настолько безгранично, что он бы победил, даже вонзив с пенальти. В итоге выбрали мяч Мохамеда «Эвертону» – породистый проход, сочный удар, но не более того. И Криш, и Бэйл, и Павар, и даже Черышев забивали гораздо симпатичнее, но у них не нашлось такого безбашенного электората.

Тибо Куртуа – топ-кипер на Земле

К победителю ноль вопросов – он объективно выдал зверский вратарский перформанс на чемпионате мира. Но то, что место в тройке занял Каспер Шмейхель, – абсурд года. За что? За одну проигранную серию пенальти? За то, что не пропустил от Франции? Какой-то бред, аргументы откровенно слабые.

Кроме того, в основе символической сборной ФИФА прописался Давид де Хеа – мужчина, тотально провалившийся в России. То есть критерии совсем непонятны: вроде топчиков выбирают по ЧМ, а вроде и не совсем.

Давид де Хеа в сборной ИспанииGetty Images

В любом случае, где-то в Мадриде плачет самый недооцененный кип современности Кейлор Навас. Во-первых, про него банально забыли. Во-вторых, теперь его конкурент – официально главный вратарь планеты. Кажется, Навас, добывавший «Мадриду» три Кубка чемпионов подряд, надолго прилипнет к лавке. Грустно.

Сборная мира – буффонада

В одиннадцать лучших футболистов мира вошел Дани Алвес – 35-летний дедушка, рано вылетевший из ЛЧ и пропустивший ЧМ из-за травмы. Объяснений нет, только вопрос – какого черта? Выбирать его – то же самое, что признавать лучшим правым латералем ЧМ Игоря Смольникова.

Впрочем, одна теория по Алвесу все же имеется. Возможно, его материализация в топ-XI – респект за очередной монструозный лук. Тогда все ясно.

Вторая претензия к сборной – тотальная нехватка Салаха. Видимо, решили, что приза Пушкаша за красивейший гол ему будет достаточно.

Роналду – шут

Криштиану выдал самую оригинальную тройку лучших в мире. Внизу португальского пьедестала Гризманн, чуть выше – Модрич, на вершине – Варан.

Четыре варианта: либо француз останавливал КриРо на тренировках, либо это внутренний мем из мадридской раздевалки, либо Рон с Рафой близкие друзья. Ну, и самое логичное: во время голосования Криш ткнул в первого попавшегося игрока, чтобы Модрич получил поменьше баллов. Печально, если это так, но едва ли Роналду раскроет тайну.

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