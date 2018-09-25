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Лео Месси впервые включил Роналду в топ при голосовании ФИФА. Криш выбрал лучшим Рафаэля Варана

Месси впервые включил Роналду в топ при голосовании ФИФА. Криш выбрал лучшим Варана
Eurosport

1 час назад

Португалец выше этого.

ФИФА представила подробные итоги голосования при выборе лучшего игрока 2018 года.

Теперь мир знает, что капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поставил на первое место Рафаэля Варана, на второе – Луку Модрича, а на третье – Антуана Гризманна.

Месси в качестве первого номера выбрал Модрича, на вторую строчку Лео поставил Килиана Мбаппе, а на третью – самого Роналду. Таким образом, Месси впервые включил Криша в свой топ.

  • Награду лучшему игроку года выиграл Модрич.
  • Тройка самого Луки выглядит так: Варан, Роналду, Гризманн.

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