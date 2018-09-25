Станислав Черчесов обошел Гарета Саутгейта и Макса Аллегри в голосовании за лучшего тренера-2018

ФИФА опубликовала финальный список победителей в номинации «Лучший тренер мира» в 2018 году. Лауреатом стал Дидье Дешам из сборной Франции, он набрал 30,52% голосов.

Второе место с 25,74% голосов занял бывший коуч мадридского «Реала» Зинедин Зидан. Третьим стал тренер сборной Хорватии Златко Далич. За него проголосовали 11,81%. Совсем немного ему уступил Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити», у него 11,46%.

В топ-8 вошли Юрген Клопп из «Ливерпуля», Диего Симеоне из «Атлетико», Роберто Мартинес из сборной Бельгии и Эрнесто Вальверде из «Барселоны».

На девятом месте оказался главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Он привел команду к четвертьфиналу домашнего чемпионата мира-2018 и набрал 2,14% голосов. Черчесов обошел англичанина Гарета Саутгейта (1,57%) и алленаторе «Ювентуса» Массимилиано Аллегри (1,35%).

Ранее награду ФИФА в номинации «Лучший тренер» получали Жозе Моуринью, Пеп Гвардиола, Висенте дель Боске, Юпп Хайнкес, Йоахим Лёв, Луис Энрике, Клаудио Раньери и Зинедин Зидан.

В голосовании принимают участие представители медиа, тренеры и капитаны национальных сборных, а еще пользователи интернета.

Модрич гениально разнес Месси и Роналду. Но церемония ФИФА – клоунада

Все-все-все главные истории в вашем телеграме