Лучшие луки с ковровой дорожки премии ФИФА. Дани Алвес с подружкой опять всех сделали

В понедельник состоялось награждение лучших футболистов мира по версии ФИФА. Мероприятие посетили селебрити и просто лучшие.

Экс-гитарист Oasis Ноэл Галлахер пришел на красную дорожку в типично рокерском прикиде – кожаная куртка, белая футболка под темно-синей рубашкой, темные очки и клевая подружка под локоток.

Ноэл Галлахер, The Best FIFA Football AwardsGetty Images

Латераль «Реала» Марсело получает награду за лучший подбор обуви для сына.

Марсело, The Best FIFA Football AwardsGetty Images

Роналдиньо. Ну, это Роналдиньо.

Роналдиньо, The Best FIFA Football AwardsGetty Images

Джанлука Виалли подает идеальный пример Ронни, как нужно выбирать головные уборы на гламурные церемонии. Кепи выходят из моды, но все лучше чем полутюрбан-полубейсболка на голове бразильца.

Джанлука Виалли, The Best FIFA Football AwardsGetty Images

Не очень понятно, зачем нужно это украшение на бархатном смокинге Луки Модрича. Боялся уйти без золотых наград с церемонии?

Лука Модрич, The Best FIFA Football AwardsGetty Images

Полупрозрачный леопардовый топ подруги Вильяма Галласа затмевает плюс-минус всех девушек на церемонии, но выглядит все же слишком броско для красной дорожки.

Вильям Галлас с женой, The Best FIFA Football AwardsGetty Images

Дани Алвес – как всегда лучший. Водолазка вместо рубашки, расписанный пиджак, украшение на шее, горячая дама рядом – все как надо.

Дани Алвес и Жоана Санс, The Best FIFA Football AwardsGetty Images

Лучший футболист в истории махачкалинского «Анжи» (из тех, кого не зовут Шамиль Асильдаров) Самюэль Это’О прибыл в Лондон в черном камзоле. Это даже не назовешь френчем – именно камзол. Ну и на красный смокинг Эдена Азара тоже посмотрите.

Вы не узнаете Дидье Дрогба без волос. Мы вот не узнали.

Дидье Дрогба, The Best FIFA Football AwardsGetty Images

Подруга Серхио Рамоса Пилар Рубио выбрала для ковровой дорожки двуцветное платье.

Серхио Рамос, Пилар Рубио, The Best FIFA Football AwardsGetty Images

Виктория Лопырева выгуляла платье школьницы от Dior.

Лучшим игроком по версии ФИФА стал Лука Модрич.

Самым модным игроком по версии Eurosport стал Дани Алвес.

Модрич гениально разнес Месси и Роналду. Но церемония ФИФА – клоунада

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