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Идрис Эльба выступил на премии ФИФА в жилетке из фотографий Гарета Саутгейта в жилетках

Идрис Эльба выступил на премии ФИФА в жилетке из фотографий Саутгейта в жилетках
Eurosport

2 ч. назад

Осталось только вкрутить монитор в монитор, Идрис.

Ведущий церемонии The Best FIFA Football Awards, британский актер Идрис Эльба потроллил главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

Эльба начал ивент в тотал-блэк-луке, но затем объявил о награждении лучшего тренера женских команд-2018.

Идрис Эльба, The Best FIFA Football Awards

Идрис Эльба, The Best FIFA Football AwardsGetty Images

Перед тем как пригласить на сцену людей, которые будут вручать приз, Идрис снял пиджак и остался в жилетке, сделанной из фотографий Саутгейта с ЧМ-2018.

Идрис Эльба, The Best FIFA Football Awards

Идрис Эльба, The Best FIFA Football AwardsGetty Images

Гарет вышел на сцену вместе с бывшим тренером женской сборной Германии Сильвией Нейд.

Идрис Эльба, Гарет Саутгейт, Сильвия Нейд, The Best FIFA Football Awards

Идрис Эльба, Гарет Саутгейт, Сильвия Нейд, The Best FIFA Football AwardsGetty Images

«Какое невероятное лето было у Гарета. Если у тебя не пойдет с тренерством, всегда можешь обратиться к моде. Знаю пару человек, которые купили бы такое», – подколол Саутгейта Эльба.

Идрис Эльба, Гарет Саутгейт, Сильвия Нейд, The Best FIFA Football Awards

Идрис Эльба, Гарет Саутгейт, Сильвия Нейд, The Best FIFA Football AwardsGetty Images

  • Всем, конечно, плевать, но приз лучшему тренеру женских команд-2018 получил Рейнальд Педрос из «Лиона».
  • Жилетки Гарета Саутгейта на ЧМ-2018 стали мемом в Англии.
  • 46-летний Эльба засветился в фильмах/сериалах «Рок-н-рольщик», «Прослушка», «Лютер», «Темная башня» и других картинах.

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