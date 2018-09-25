Идрис Эльба выступил на премии ФИФА в жилетке из фотографий Гарета Саутгейта в жилетках

Ведущий церемонии The Best FIFA Football Awards, британский актер Идрис Эльба потроллил главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

Эльба начал ивент в тотал-блэк-луке, но затем объявил о награждении лучшего тренера женских команд-2018.

Идрис Эльба, The Best FIFA Football AwardsGetty Images

Перед тем как пригласить на сцену людей, которые будут вручать приз, Идрис снял пиджак и остался в жилетке, сделанной из фотографий Саутгейта с ЧМ-2018.

Идрис Эльба, The Best FIFA Football AwardsGetty Images

Гарет вышел на сцену вместе с бывшим тренером женской сборной Германии Сильвией Нейд.

Идрис Эльба, Гарет Саутгейт, Сильвия Нейд, The Best FIFA Football AwardsGetty Images

«Какое невероятное лето было у Гарета. Если у тебя не пойдет с тренерством, всегда можешь обратиться к моде. Знаю пару человек, которые купили бы такое», – подколол Саутгейта Эльба.

Идрис Эльба, Гарет Саутгейт, Сильвия Нейд, The Best FIFA Football AwardsGetty Images

Всем, конечно, плевать, но приз лучшему тренеру женских команд-2018 получил Рейнальд Педрос из «Лиона».

Жилетки Гарета Саутгейта на ЧМ-2018 стали мемом в Англии.

46-летний Эльба засветился в фильмах/сериалах «Рок-н-рольщик», «Прослушка», «Лютер», «Темная башня» и других картинах.

Лучшие луки с ковровой дорожки премии ФИФА. Дани Алвес с подружкой опять всех сделали

Модрич гениально разнес Месси и Роналду. Но церемония ФИФА – клоунада

Все-все-все главные истории в вашем телеграме