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«Он абсолютно серый персонаж, а лучший игрок года – Роналду». Радио Eurosport спорит про Модрича

«Он абсолютно серый персонаж, а лучший игрок года – Роналду». Радио Eurosport спорит про Модрича
Радио Eurosport

50 мин. назад

Есть и адекватное мнение, послушай.

В понедельник, 24 сентбяря, Лука Модрич уделал Лео Месси, Криштиану Роналду, Мохамеда Салаха и вообще всех. Хорват взял приз лучшему футболисту года по версии ФИФА и подорвал настроение многих фанатов. Готов бомбить? Главный редактор Eurosport.ru Максим Акманцев и видеоредактор Антон Хнкоян подвели итоги.

  • В 2018-м Модрич взял Лигу чемпионов и дошел до финала ЧМ.
  • 33-летний хорват покончил с 10-летней эпохой доминирования Роналду и Месси, поделивших все призы с 2008 года.

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