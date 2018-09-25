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«Он абсолютно серый персонаж, а лучший игрок года – Роналду». Радио Eurosport спорит про Модрича
Есть и адекватное мнение, послушай.
В понедельник, 24 сентбяря, Лука Модрич уделал Лео Месси, Криштиану Роналду, Мохамеда Салаха и вообще всех. Хорват взял приз лучшему футболисту года по версии ФИФА и подорвал настроение многих фанатов. Готов бомбить? Главный редактор Eurosport.ru Максим Акманцев и видеоредактор Антон Хнкоян подвели итоги.
- В 2018-м Модрич взял Лигу чемпионов и дошел до финала ЧМ.
- 33-летний хорват покончил с 10-летней эпохой доминирования Роналду и Месси, поделивших все призы с 2008 года.
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