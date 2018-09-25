Getty Images
Игорь Акинфеев назвал лучшим в 2018-м Килиана Мбаппе, Станислав Черчесов – Криштиану Роналду
Ни один не признал Луку главным.
Лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2018 году стал хорват Лука Модрич из мадридского «Реала». Победителя определяли четыре группы голосовавших – представители медиа, капитаны и главные тренеры сборных, а еще пользователи интернета.
Вратарь русской национальной команды Игорь Акинфеев на первое место поставил форварда французов Килиана Мбаппе, на второе – Модрича, на третье – игрока Египта и «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
Коуч сборной России Станислав Черчесов назвал лучшим португальца Криштиану Роналду, вторым, по его мнению, стал Модрич, а третьим – француз Антуан Гризманн из мадридского «Атлетико».
Станислав Черчесов, The Best FIFA Football AwardsGetty Images
Журналист из России Олег Кошелев повторил тройку Черчесова – Роналду, Модрич и Гризманн.
- В гонке за наградой Лука обошел Салаха и Роналду.
- Хорватский полузащитник стал лучшим футболистом 2018 года по версии УЕФА, а еще лучшим игроком чемпионата мира.
Модрич гениально разнес Месси и Роналду. Но церемония ФИФА – клоунада