Выставлять фото груди и получать угрозы от саудитов. Лучшие футболистки мира – кто они?

Вероятно, большая часть населения Земли знает примерно одну-двух футболисток. Алекс Морган заслужила место в памяти из-за обложки FIFA, а вот дамы, которые бились за приз лучшей футболистке 2018 года – футбольными подвигами. Но про них забыли. Словоблудия по поводу вручения наград мужской половине футбольного мира наплодили даже больше, чем требуется. И это несправедливо.

Марта

Марта на церемонии вручения наград лучшим футболисткам сезонаEurosport

Чем известна: бразильянка – первая девушка, чья нога появилась на Аллее славы «Мараканы». Это произошло после финала Панамериканских игр-2007. Матч посетили 68 тысяч зрителей, и повальное большинство сделали это с одной целью – увидеть чудо своими глазами. Для окончательного вайба Марту приветствовали баннерами: «Я не видел Пеле – зато я видел Марту!». Капитан сборной Бразилии была послом ЧМ-2014 в компании Бебето, Роналдо и Марио Загалло, а в 2016-м поднимала олимпийский флаг Рио. Пара десятков титулов с клубами и сборной тоже прилагаются, но Марта хороша не только на поле.

Что о ней говорят: о Марте принято говорить восторженно. Бразильянка настолько великая, что сравнением с ней гордится Неймар: «Я очень рад, что меня сравнивают с Мартой, она – лучшая в мире». Пеле и вовсе отшучивается в превосходной степени: «У Марты есть одно неоспоримое преимущество передо мной – ее ноги красивее моих».

Главные истории в биографии: про Марту можно снять фильм. «Раньше я продавала фрукты на рынке, чтобы помочь семье», – вспоминала 32-летняя девушка, когда переехала в нынешний клуб «Орландо Прайд». В том же интервью было еще несколько эпичных моментов биографии страйкера. Шестикратная лучшая футболистка мира до 11 лет не ходила в школу из-за финансовых трудностей в семье, а пример брала с матери, которая вырастила четырех детей без отца. Мужчина ушел еще до того, как Марте исполнился год.

Как борется за права женщин: «Мне говорили, футбол – игра мальчиков, иди и играй в куклы», – Марта по классике подвергалась обструкции со стороны людей, которые никогда так не ошибались. Набросы были и на лесбийскую тему: в 2009 году Марта переезжала в «Лос-Анджелес Сол» и попросила взять с собой партнера по «Умео» Йоханну Фриск. Медиа, конечно, сразу же обвинили легенду в нетрадиционной ориентации. В том числе после этого случая Марта решила, что борьба с сексизмом – это и ее дело тоже, и теперь вещает о проблеме на BBC.

Ада Хегерберг

Ада Хегерберг с титулом Лиги чемпионовGetty Images

Чем известна: Ада Хегерберг – норвежский форвард гегемона женского футбола «Лиона». Дама известна в широких кругах меньше Марты, но в 2016-м становилась лучшим игроком Европы, а в 2017-м – лучшей футболисткой мира по версии BBC. Хегерберг ломала сознание еще в 15 лет, когда поехала на чемпионат Европы U-19, а уже в 16 дебютировала за главную сборную. Ролевые модели для Ады, по ее словам – Тьерри Анри и Криштиану Роналду.

Что о ней говорят: «Мы должны голосовать за лучших, и все, кого я оценил выше, лучше Хегерберг», – сказал тренер сборной Норвегии. Мужчина вряд ли делал выбор осознанно. У Ады сумасшедшая статистика в сезоне-2017/18 (42 гола в 25 матчах) и победа в Лиге чемпионов – Мартин Шёгрен явно руководствовался чем-то другим.

Главная история в биографии: причина обиды тренера норвежской сборной очень проста. Дама настолько мощна, что в 2017-м в стиле Месси покинула сборную из-за критики, но она, в отличие от Лео, не сливает церемонии ФИФА. За пару дней до вручения награды норвежке сообщили, что приз она не получит с вероятностью 99%, но это ее не остановило. Лео и Криш, учитесь.

Как борется за права женщин: главный момент в биографии 23-летней Хегерберг создавался не на поле. Во время первого матча на ЧМ-2018 Ада запостила в твиттер и в инстаграм-сторис запись, в которой предложила сборной Саудовской Аравии допустить к футболу женщин, которым по законам страны запрещено заниматься спортом.

В адрес девушки тут же прилетели тысячи язвительных комментов, а самые агрессивные индивиды угрожали Аде убийством. Твит Хегерберг все же удалила, но прокомментировала поступок солидно: «У меня есть какое-то влияние, и мы должны с чего-то начать».

Дженифер Марожан

Дженифер Марожан, сборная ГерманииGetty Images

Чем известна: олимпийская чемпионка, чемпионка Европы в составе сборной Германии не является чистокровной немкой – ее отец Янош Марожан успешно играл за сборную Венгрии. Дженифер, как и Хегерберг, мощно выступает за «Лион» и фанатеет от Криша. На счету Марожан 10 голов за два сезона и парочка ядреных роликов на YouTube.

Что о ней говорят: «Дженифер – творческий игрок. У нее идеальная техника, и она может принять любой мяч. Ее дриблинг выигрывает матчи», – восхваляет бывшего партнера по клубу Камилла Абила. После видео выше, ей как-то верится.

Главная история в биографии: у Дженифер слишком теплые отношения с травмами. Перед домашним ЧМ-2011 она порвала крестообразную связку и не сыграла, а сейчас находится на больничном с середины июля. У полузащитницы сборной Германии легочная эмболия – тромб мешает движению крови в артерии. Немецкий футбольный союз всячески поддерживает игрока, но пока Дженифер не может расширить биографию в Википедии, которая едва помещается на одной странице.

Как борется за права женщин: Марожан менее медийная личность, чем Марта и Хегерберг, но весь ее путь – пособие по борьбе за успех. Битва с травмами – пример физической силы, а поддержка больных раком молочных желез – важная социальная миссия. В предверии 8 марта 2016-го Дженифер приняла участие в акции в фейсбуке. Кампания информировала о раке молочной железы, который иногда вскрывается неверно. Спустя восемь часов публикация Марожан и других звезд публиковавших записи были удалены, но получили серьезный медийный выхлоп: они сломали алгоритмы фейсбука ради решения социального вопроса.

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