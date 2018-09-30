Eurosport
Роналду обрел себя в «Юве», «Барса» и «Реал» опять не победили. Суббота насыщеннее гранатового сока
День, когда было очень много крутого футбола.
Англия
«Вест Хэм» почти освободил место для Зидана
Антони МарсьяльGetty Images
«МЮ» настолько раздуло на старте сезона, что они расположились на седьмом месте и накопили три победы за шесть матчей. Моуринью снова поссорился с Погба, слухи о Зидане назойливо витали в воздухе, поэтому на матч с «молотобойцами», которые засели еще ниже в таблице, «Манчестер» выходил примерно так же, как пригласивший девочку на свидание подросток – скомкано, зажато и глупо.
В начале встречи Фелипе Андерсон тут же опустил самооценку «МЮ» до плинтуса и положил первую банку пяткой. Далее «МЮ» искал шансы у ворот «Вест Хэма» с помощью рвения Лукаку, но перед перерывом Ярмоленко завернул старания бельгийца в еще один гол в ворота Де Хеа после рикошета.
Во втором тайме все, на что хватило тактического гения Моуринью – банальный выход Феллайни в нападение. На 64-й минуте кудри Маруана сократили счет, но Фабьяньский вытащил мяч из угла. Зато через восемь минут Рэшфорд открылся на ближнюю штангу и залепил еще один гол пяткой в матче.
Правда, Арнаутович моментально затушил начальную стадию воспламенения «МЮ» и реализовал один на один.
3:1 – Де Хеа в активе имеет всего один сухарь за семь матчей АПЛ, манкунианцы упали на 10-ю строчку, а Жозе по-прежнему обвиняет в поражениях всех, но только не себя. Вудворд, пора выкладывать 26 лимонов на стол.
- Жозе – аут. Португалец снова проваливает третий сезон и убивает «МЮ»
- Вынужденная замена. Зинедин Зидан, Игорь Гамула и еще 3 тренера для «МЮ»
«Манчестер Сити» уверенно движется ко второму подряд чемпионству
Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг и Бернарду Силва празднуют голGetty Images
Пока «красные дьяволы» утопают в португальской тоске, «горожане» набирают очки там, где от них этого ждут. В этот раз команде Гвардиолы выпал «Брайтон», который «Сити» переиграл без подключения дополнительных сил.
Травмированного и недисциплинированного Менди снова заменил Зинченко, который вышел в старте уже второй матч подряд и, кроме удара с дальней дистанции, ничего в атаке не показал. Парни в голубом начали игру неторопливо, но на 29-й минуте трио Сане-Агуэро-Стерлинг разбили на троих реактивную контратаку, которую завершил Рахим. Во второй половине Кун устроил рейв с центра поля, разыграл стеночку со Стерлингом и вонзил мяч в дальний угол.
Для Серхио это 15-й гол в 11 матчах на «Этихаде», а для «МС» – очередная победа в АПЛ.
«Арсенал» снова колбасит с андердогом, но они выигрывают
После адского начала с двух поражений от «МС» и «Челси» Эмери выдал серию из четырех побед. Унаи посадил на скамейку Гендузи и поверил в Торрейру, который часто выходил на замену оживлял игру «канониров», помирился с Озилом и запретил игрокам сок и разговор на английском языке.
Последний фактор определенно принес профит, и уже на первых минутах Ляказетт несколько раз прорывался к воротам: сначала судья не назначил 100-процентный пенальти после его падения, а потом спижонил и пробил черпачком мимо.
«Арсенал» законсервировал «Уотфорд» в штрафной, но мяч мало того, что не летел в ворота, так еще и Чех на ровном месте потянул заднюю поверхность бедра и подарил дебют в АПЛ для Бернда Лено. Немец быстро освоился в раме и парировал сложный мяч в упор от Троя Дини.
Но за 10 минут до конца лондонцы все-таки соорудили два гола: с первым помог Кэткарт, замкнувший прострел Ивоби, а второй разящего контрвыпада и передачи от Ляказетта.
2:0 – «Арсенал» поднялся на пятую строчку: это как четвертая, только на одну пониже.
Старридж заткнул «Стэмфорд Бридж» и «Челси»
Оливье Жиру и Мохамед СалахGetty Images
Субботний день АПЛ закончился огненным матчем между «Ливерпулем» и «Челси». В прошлом туре «синие» впервые потеряли очки в чемпионате в игре с «Вест Хэмом», а «Ливерпуль» шел с полной обоймой.
Как писал Слава Палагин, Азар действительно казнил мерсисайдцев и ювелирным ударом открыл счет на 29-й минуте, подарив первый ассист Ковачичу в АПЛ. Салах тут же ответил дуэлью с Кепой, обыграл самого дорого вратаря в мире и покатил в сетку, но Рюдигер вынес мяч с ленточки.
Во втором тайме команды чередовались опасными моментами, но «Ливерпуль» чаще влезал вне очереди, поэтому у Аррисабалаги исчезло больше нейронов. Сначала Мане ввинтил мяч в ближний, потом Шачири промазал фактически в пустые ворота – выручало либо мастерство кипера, либо везение. Клопп пошел на риск и выпустил Джердана вместо Салаха, который пока не блистает результативностью.
Под конец матча спасать отечество выходит Старридж и через пару минут оформляет гениальный крученый удар в девятку. Пока футболисты с радостью и жадностью набрасывались на Дэни, англичанин со взглядом, в которых стоял насмешливый вопрос «А вы в меня не верили», глазел на трибуны.
«Челси» потрепал нервы ливерпульских болельщиков в добавленное время, но Мозес угодил в дэфа, а Алонсо кивнул с углового выше ворот. 1:1 – первые потерянные очки «Ливерпуля».
Дэниел Старридж получил в «Ливерпуле» 15 травм, но не сломался. У него уже 3 мяча в трех матчах
А еще:
- Эден Азар из восьми ударов в створ шесть конвертировал в голы.
- Старридж стал седьмым мерсисайдским футболистом, который оформил больше 50 голов в АПЛ.
А еще в Англии:
- «Тоттенхэм» миролюбиво разобрался с «Хаддерсфилдом» в первом тайме. С начала прошлого сезона синергия Триппьера и Кейна организовала шесть голов – седьмой случился в этом матче. Дубль Харри бомбанул с пенальти – 2:0.
- Сигурдссон впервые не реализовал пенальти в АПЛ, зато закинул двушку в ворота «Фулхэма» и всего один гол ему остался, чтобы сравняться с Коутиньо по количеству забитых лонгшотов в Англии. Между голами исландца Тосун приплюсовал к цифре на табло у «Эвертона» еще один мяч – 3:0.
- «Вулверхэмптон» отметился двумя мячами в матче с «Саутгемптоном» и забрал три очка.
- «Лестер» загасил «Ньюкасл», осевший на дне таблицы. Отличились любимцы «лис»: Варди с 11-метровой точки и Магуайр.
Испания
«Барселона» попала во фрустрацию без Месси, но с его появлением вышла из этого состояния
Луис СуаресGetty Images
В матче против «Атлетика» Вальверде пошел на эксперимент и посадил Лео и Бускетса в запас, чтобы проверить, какова «Барса» без ее лучших игроков – оказалась, не очень. Из-за травмы колена встречу пропускал еще и Умтити, с которым каталонцы побеждали в 82% встреч, поэтому на состав обрушился тройной удар.
«Барселона» в привычной манере начала безмессианскую игру: скучно и без мысли в атаке. Несмотря на травму основного защитника Иньиго Мартинеса, баски смотрелись ярче и сподобились на острый проход Уильямса и радиоуправляемый заброс от Сусаеты, который гештальтировал в сетку Де Маркос.
Во второй половине Вальверде осознал, что отсутствие Бускетса и Месси приведет ко второму кряду дефиту, поэтому последовательно выпустил двоих в начале тайма. С этого момента «Барса» несколько раз проверила стойки ворот «Атлетика» выстрелами Коутиньо и Лео, а на 84-й минуте аргентинец успел к мячу после собственного удара и изобрел прострел на Мунира, который сунул мяч в пустые.
1:1 – «Барса» отыгралась, но за три матча набрала всего два очка.
«Реал» и «Атлетико» устроили плюшевое дерби
Хосе Хименес и Серхио РамосReuters
После столкновений топовых мадридских клубов приходилось выжимать полотенце в несколько подходов, потому что температура матчей превращала комнаты в парилку. В этот раз команды поскупились на шоу и к 71-й минуте устроили легкое подобие дерби между «Спартаком» и ЦСКА по точности передач: 77,2% у «Реала» и 58,6% у «Атлетико».
«Индейцы» выглядели острее: Гризманн и Коста хотели поймать Куртуа черпачками, но Тибо справлялся с перебросами от нападающих. Во втором тайме Облак чуть ли не впервые вступил в игру и украл гол у Асенсио после буллита. После этого Ян почти вернул Марко должок, ткнув мяч ему на ногу, но Асенсио не ожидал подарка, и мяч отскочил обратно киперу в руки.
В игре дебютировал Винисиус Жуниор, который стал первым игроком «Реала» 2000 года рождения, но пяти минут для того, чтобы застолбить статус новой звезды ему не хватило – 0:0.
Единственный обзор дерби «Реала» и «Атлетико» (Мадрид), где нет О
А еще:
- Бэйл ни разу за девять матчей не поражал ворота «Атлетико» – с другими командами у него подобного не случалось.
А еще в Испании:
- «Валенсия» переиграла «Сосьедад» благодаря ассисту Черышева, который привел к первой победе «летучих мышей» в сезоне.
- Промес опять получил минимум игрового времени, но «Севилья» и без него закинула в ворота «Эйбара» три мяча: один Силва и два Банега. На последних минутах Жордан отквитал гол – на этом и порешали.
- Фанаты «Севильи» так праздновали гол, что прорвали ограждение и вывалились на поле
Италия
Римские патриции наказали плебеев из Лацио
«Рома» – «Лацио»Getty Images
Ди Франческо расстался с лидерами «Ромы» и теперь собирает новую команду из дерзких юнцов, на представлении которых поймал популярность официальный аккаунт «волков» в твиттере. Правда, пока янгстеры не разжигают так же, как это делает СММщик «Ромы».
Первый тайм римского дерби поделился на две части: до паузы на водопой и после, где и случилось все самое интересное. После того, как команды спаслись от жары с помощью живительной влаги, Пасторе дернул мышцу и поменялся местами с Пеллегрини. Перед перерывом Джеко отозвался на верховой пас партнера, мимо мяча махнули все защитники «Лацио», в том числе и Стракоша, и от спины Эдина мяч отлетел к Пеллегрини, который законсервировал его пяткой.
Вторая 45-минутка стартовала куда жгуче: команды заработал по паре горчичников, Иммобиле сравнял счет на радость фанам «Лацио», а через четыре минуты Коларов беспощадно выстрелил со стандарта и снова ввел болельщиков бывшего клуба в печаль.
Александар Коларов – первый за почти 70 лет игрок, забивший в римском дерби за «Рому» и «Лацио»
Тренеры погасили темп заменами, и это сыграло на руку Ди Франческо. После второго пропущенного «орлята» почти не приближались к площадке, а Фацио установил окончательный счет ударом головой – 3:1.
А еще:
- За «Рому» мячи клепали 10 разных игроков – больше, чем в любой другой команде лиги.
«Ювентус» уже забыл, что в прошлом сезоне играл на равных с «Наполи»
В первых турах Серии А Анчелотти критиковали за невыразительные матча, несмотря на победы, и за странный стиль игры, который он подобрал для неаполитанцев. Упреки так и не получили содержательную основу, так как «Наполи» отставал только от «Юве» (прям как при Сарри) и уселся на теплом втором месте.
Дрис МертенсLaPresse
На этом реализованные моменты «Наполи» закончились, и началось время Криштиану, который выстрогал голевую передачу на голову Манджукича и создал идеальный отскок для добивания, попав в штангу.
Во втором тайме Марио Руй усугубил положение неаполитанцев и получил вторую желтую за грубый фол на Дибале, поэтому оставшееся время прошло под диктовку «Юве». На очередном угловом Роналду остался один и боднул в угол, где в ворота мяч подправил Бонуччи.
3:0 – Роналду набирает форму и ушел с поля с двумя ассистами, а «Юве» продолжил победную серию.
А еще в Италии:
- «Интер» загрыз «Кальяри» голами Мартинеса и Политано – 2:0.
А еще в Германии:
- В предыдущем туре «Боруссия» Дортмунд устроила «Нюрнбергу» показательную порку из семи мячей, а с «Байером» четырежды праздновала попадание в сетку: по разу Брун Ларсен и Ройс, дважды – Алькасер. Леверкузен по ходу первой половины выигрывал 2:0, но во второй части матча дортмундцы исполнили камбэк и добыли победу на 80-й минуте благодаря дублю Пако.
- «Шальке» лишь раз попал в цель, но этого оказалось достаточно для выигрыша над «Майнцем».
- Наглые «Лейпциг» и «Хоффенхайм» тоже сошлись в этом туре и сильнее вышел «РБ». Поульсен оформил дубль, а Крамарич размочил счет с пенальти в заключительные минуты матча.
- Несмотря на удаление Вельковича, «Вердер» сделал «Штутгарт» по владению мячом, но последние наплевали на проценты и просто забили больше – 2:1.
- «Вольфсбург» и «Боруссия» Мёнхенгладбах устроили перестрелку, которая окончилась приятной для зрителей ничьей – 2:2. Торган Азар повторил за старшим братом и тоже отметился сегодня голом.
- «Нюрнберг» нахватался от дортмундцев и разгромил «Фортуну» из Дюссельдорфа – 3:0.
А еще во Франции:
- «ПСЖ» в большинстве нахлобучил «Ниццу» и повторил рекорд Лиги 1 по стартовым победам – у команды Тухеля их уже восемь. Неймар организовал в ворота Бенитеса двойню, а Нкунку ограничился одним мячом.
- «Нант» прервал серию «Лиона» из трех побед и разделил с «Олимпиком» очки – 1:1.