Роналду обрел себя в «Юве», «Барса» и «Реал» опять не победили. Суббота насыщеннее гранатового сока

Англия

«Вест Хэм» почти освободил место для Зидана

Антони МарсьяльGetty Images

«МЮ» настолько раздуло на старте сезона, что они расположились на седьмом месте и накопили три победы за шесть матчей. Моуринью снова поссорился с Погба, слухи о Зидане назойливо витали в воздухе, поэтому на матч с «молотобойцами», которые засели еще ниже в таблице, «Манчестер» выходил примерно так же, как пригласивший девочку на свидание подросток – скомкано, зажато и глупо.

В начале встречи Фелипе Андерсон тут же опустил самооценку «МЮ» до плинтуса и положил первую банку пяткой. Далее «МЮ» искал шансы у ворот «Вест Хэма» с помощью рвения Лукаку, но перед перерывом Ярмоленко завернул старания бельгийца в еще один гол в ворота Де Хеа после рикошета.

Во втором тайме все, на что хватило тактического гения Моуринью – банальный выход Феллайни в нападение. На 64-й минуте кудри Маруана сократили счет, но Фабьяньский вытащил мяч из угла. Зато через восемь минут Рэшфорд открылся на ближнюю штангу и залепил еще один гол пяткой в матче.

Правда, Арнаутович моментально затушил начальную стадию воспламенения «МЮ» и реализовал один на один.

3:1 – Де Хеа в активе имеет всего один сухарь за семь матчей АПЛ, манкунианцы упали на 10-ю строчку, а Жозе по-прежнему обвиняет в поражениях всех, но только не себя. Вудворд, пора выкладывать 26 лимонов на стол.

«Манчестер Сити» уверенно движется ко второму подряд чемпионству

Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг и Бернарду Силва празднуют голGetty Images

Пока «красные дьяволы» утопают в португальской тоске, «горожане» набирают очки там, где от них этого ждут. В этот раз команде Гвардиолы выпал «Брайтон», который «Сити» переиграл без подключения дополнительных сил.

Травмированного и недисциплинированного Менди снова заменил Зинченко, который вышел в старте уже второй матч подряд и, кроме удара с дальней дистанции, ничего в атаке не показал. Парни в голубом начали игру неторопливо, но на 29-й минуте трио Сане-Агуэро-Стерлинг разбили на троих реактивную контратаку, которую завершил Рахим. Во второй половине Кун устроил рейв с центра поля, разыграл стеночку со Стерлингом и вонзил мяч в дальний угол.

Для Серхио это 15-й гол в 11 матчах на «Этихаде», а для «МС» – очередная победа в АПЛ.

«Арсенал» снова колбасит с андердогом, но они выигрывают

После адского начала с двух поражений от «МС» и «Челси» Эмери выдал серию из четырех побед. Унаи посадил на скамейку Гендузи и поверил в Торрейру, который часто выходил на замену оживлял игру «канониров», помирился с Озилом и запретил игрокам сок и разговор на английском языке.

Последний фактор определенно принес профит, и уже на первых минутах Ляказетт несколько раз прорывался к воротам: сначала судья не назначил 100-процентный пенальти после его падения, а потом спижонил и пробил черпачком мимо.

«Арсенал» законсервировал «Уотфорд» в штрафной, но мяч мало того, что не летел в ворота, так еще и Чех на ровном месте потянул заднюю поверхность бедра и подарил дебют в АПЛ для Бернда Лено. Немец быстро освоился в раме и парировал сложный мяч в упор от Троя Дини.

Но за 10 минут до конца лондонцы все-таки соорудили два гола: с первым помог Кэткарт, замкнувший прострел Ивоби, а второй разящего контрвыпада и передачи от Ляказетта.

2:0 – «Арсенал» поднялся на пятую строчку: это как четвертая, только на одну пониже.

Старридж заткнул «Стэмфорд Бридж» и «Челси»

Оливье Жиру и Мохамед СалахGetty Images

Субботний день АПЛ закончился огненным матчем между «Ливерпулем» и «Челси». В прошлом туре «синие» впервые потеряли очки в чемпионате в игре с «Вест Хэмом», а «Ливерпуль» шел с полной обоймой.

Как писал Слава Палагин, Азар действительно казнил мерсисайдцев и ювелирным ударом открыл счет на 29-й минуте, подарив первый ассист Ковачичу в АПЛ. Салах тут же ответил дуэлью с Кепой, обыграл самого дорого вратаря в мире и покатил в сетку, но Рюдигер вынес мяч с ленточки.

Во втором тайме команды чередовались опасными моментами, но «Ливерпуль» чаще влезал вне очереди, поэтому у Аррисабалаги исчезло больше нейронов. Сначала Мане ввинтил мяч в ближний, потом Шачири промазал фактически в пустые ворота – выручало либо мастерство кипера, либо везение. Клопп пошел на риск и выпустил Джердана вместо Салаха, который пока не блистает результативностью.

Под конец матча спасать отечество выходит Старридж и через пару минут оформляет гениальный крученый удар в девятку. Пока футболисты с радостью и жадностью набрасывались на Дэни, англичанин со взглядом, в которых стоял насмешливый вопрос «А вы в меня не верили», глазел на трибуны.

«Челси» потрепал нервы ливерпульских болельщиков в добавленное время, но Мозес угодил в дэфа, а Алонсо кивнул с углового выше ворот. 1:1 – первые потерянные очки «Ливерпуля».

Дэниел Старридж получил в «Ливерпуле» 15 травм, но не сломался. У него уже 3 мяча в трех матчах

А еще:

Эден Азар из восьми ударов в створ шесть конвертировал в голы.

Старридж стал седьмым мерсисайдским футболистом, который оформил больше 50 голов в АПЛ.

А еще в Англии:

«Тоттенхэм» миролюбиво разобрался с «Хаддерсфилдом» в первом тайме. С начала прошлого сезона синергия Триппьера и Кейна организовала шесть голов – седьмой случился в этом матче. Дубль Харри бомбанул с пенальти – 2:0.

Сигурдссон впервые не реализовал пенальти в АПЛ, зато закинул двушку в ворота «Фулхэма» и всего один гол ему остался, чтобы сравняться с Коутиньо по количеству забитых лонгшотов в Англии. Между голами исландца Тосун приплюсовал к цифре на табло у «Эвертона» еще один мяч – 3:0.

«Вулверхэмптон» отметился двумя мячами в матче с «Саутгемптоном» и забрал три очка.

«Лестер» загасил «Ньюкасл», осевший на дне таблицы. Отличились любимцы «лис»: Варди с 11-метровой точки и Магуайр.

Испания

«Барселона» попала во фрустрацию без Месси, но с его появлением вышла из этого состояния

Луис СуаресGetty Images

В матче против «Атлетика» Вальверде пошел на эксперимент и посадил Лео и Бускетса в запас, чтобы проверить, какова «Барса» без ее лучших игроков – оказалась, не очень. Из-за травмы колена встречу пропускал еще и Умтити, с которым каталонцы побеждали в 82% встреч, поэтому на состав обрушился тройной удар.

«Барселона» в привычной манере начала безмессианскую игру: скучно и без мысли в атаке. Несмотря на травму основного защитника Иньиго Мартинеса, баски смотрелись ярче и сподобились на острый проход Уильямса и радиоуправляемый заброс от Сусаеты, который гештальтировал в сетку Де Маркос.

Во второй половине Вальверде осознал, что отсутствие Бускетса и Месси приведет ко второму кряду дефиту, поэтому последовательно выпустил двоих в начале тайма. С этого момента «Барса» несколько раз проверила стойки ворот «Атлетика» выстрелами Коутиньо и Лео, а на 84-й минуте аргентинец успел к мячу после собственного удара и изобрел прострел на Мунира, который сунул мяч в пустые.

1:1 – «Барса» отыгралась, но за три матча набрала всего два очка.

«Реал» и «Атлетико» устроили плюшевое дерби

Хосе Хименес и Серхио РамосReuters

После столкновений топовых мадридских клубов приходилось выжимать полотенце в несколько подходов, потому что температура матчей превращала комнаты в парилку. В этот раз команды поскупились на шоу и к 71-й минуте устроили легкое подобие дерби между «Спартаком» и ЦСКА по точности передач: 77,2% у «Реала» и 58,6% у «Атлетико».

«Индейцы» выглядели острее: Гризманн и Коста хотели поймать Куртуа черпачками, но Тибо справлялся с перебросами от нападающих. Во втором тайме Облак чуть ли не впервые вступил в игру и украл гол у Асенсио после буллита. После этого Ян почти вернул Марко должок, ткнув мяч ему на ногу, но Асенсио не ожидал подарка, и мяч отскочил обратно киперу в руки.

В игре дебютировал Винисиус Жуниор, который стал первым игроком «Реала» 2000 года рождения, но пяти минут для того, чтобы застолбить статус новой звезды ему не хватило – 0:0.

Единственный обзор дерби «Реала» и «Атлетико» (Мадрид), где нет О

А еще:

Бэйл ни разу за девять матчей не поражал ворота «Атлетико» – с другими командами у него подобного не случалось.

А еще в Испании:

«Валенсия» переиграла «Сосьедад» благодаря ассисту Черышева, который привел к первой победе «летучих мышей» в сезоне.

Промес опять получил минимум игрового времени, но «Севилья» и без него закинула в ворота «Эйбара» три мяча: один Силва и два Банега. На последних минутах Жордан отквитал гол – на этом и порешали.

Фанаты «Севильи» так праздновали гол, что прорвали ограждение и вывалились на поле

Италия

Римские патриции наказали плебеев из Лацио

«Рома» – «Лацио»Getty Images

Ди Франческо расстался с лидерами «Ромы» и теперь собирает новую команду из дерзких юнцов, на представлении которых поймал популярность официальный аккаунт «волков» в твиттере. Правда, пока янгстеры не разжигают так же, как это делает СММщик «Ромы».

Первый тайм римского дерби поделился на две части: до паузы на водопой и после, где и случилось все самое интересное. После того, как команды спаслись от жары с помощью живительной влаги, Пасторе дернул мышцу и поменялся местами с Пеллегрини. Перед перерывом Джеко отозвался на верховой пас партнера, мимо мяча махнули все защитники «Лацио», в том числе и Стракоша, и от спины Эдина мяч отлетел к Пеллегрини, который законсервировал его пяткой.

Вторая 45-минутка стартовала куда жгуче: команды заработал по паре горчичников, Иммобиле сравнял счет на радость фанам «Лацио», а через четыре минуты Коларов беспощадно выстрелил со стандарта и снова ввел болельщиков бывшего клуба в печаль.

Александар Коларов – первый за почти 70 лет игрок, забивший в римском дерби за «Рому» и «Лацио»

Тренеры погасили темп заменами, и это сыграло на руку Ди Франческо. После второго пропущенного «орлята» почти не приближались к площадке, а Фацио установил окончательный счет ударом головой – 3:1.

А еще:

За «Рому» мячи клепали 10 разных игроков – больше, чем в любой другой команде лиги.

«Ювентус» уже забыл, что в прошлом сезоне играл на равных с «Наполи»

В первых турах Серии А Анчелотти критиковали за невыразительные матча, несмотря на победы, и за странный стиль игры, который он подобрал для неаполитанцев. Упреки так и не получили содержательную основу, так как «Наполи» отставал только от «Юве» (прям как при Сарри) и уселся на теплом втором месте.

Дрис МертенсLaPresse

На этом реализованные моменты «Наполи» закончились, и началось время Криштиану, который выстрогал голевую передачу на голову Манджукича и создал идеальный отскок для добивания, попав в штангу.

Во втором тайме Марио Руй усугубил положение неаполитанцев и получил вторую желтую за грубый фол на Дибале, поэтому оставшееся время прошло под диктовку «Юве». На очередном угловом Роналду остался один и боднул в угол, где в ворота мяч подправил Бонуччи.

3:0 – Роналду набирает форму и ушел с поля с двумя ассистами, а «Юве» продолжил победную серию.

А еще в Италии:

«Интер» загрыз «Кальяри» голами Мартинеса и Политано – 2:0.

А еще в Германии:

В предыдущем туре «Боруссия» Дортмунд устроила «Нюрнбергу» показательную порку из семи мячей, а с «Байером» четырежды праздновала попадание в сетку: по разу Брун Ларсен и Ройс, дважды – Алькасер. Леверкузен по ходу первой половины выигрывал 2:0, но во второй части матча дортмундцы исполнили камбэк и добыли победу на 80-й минуте благодаря дублю Пако.

«Шальке» лишь раз попал в цель, но этого оказалось достаточно для выигрыша над «Майнцем».

Наглые «Лейпциг» и «Хоффенхайм» тоже сошлись в этом туре и сильнее вышел «РБ». Поульсен оформил дубль, а Крамарич размочил счет с пенальти в заключительные минуты матча.

Несмотря на удаление Вельковича, «Вердер» сделал «Штутгарт» по владению мячом, но последние наплевали на проценты и просто забили больше – 2:1.

«Вольфсбург» и «Боруссия» Мёнхенгладбах устроили перестрелку, которая окончилась приятной для зрителей ничьей – 2:2. Торган Азар повторил за старшим братом и тоже отметился сегодня голом.

«Нюрнберг» нахватался от дортмундцев и разгромил «Фортуну» из Дюссельдорфа – 3:0.

А еще во Франции:

«ПСЖ» в большинстве нахлобучил «Ниццу» и повторил рекорд Лиги 1 по стартовым победам – у команды Тухеля их уже восемь. Неймар организовал в ворота Бенитеса двойню, а Нкунку ограничился одним мячом.

«Нант» прервал серию «Лиона» из трех побед и разделил с «Олимпиком» очки – 1:1.

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