Сборная России уничтожила карьеру Ван Бастена. Он так и не стал топ-тренером

Глоток, снова глоток, потом еще пара мелких. Затем глубокий вдох, но пульс так и не унялся. Казалось, сердце вот-вот выскочит из груди прямо за пазуху белоснежной рубашки – абсолютно чудовищные ощущения.

Марко ван Бастен садился на корточки, менял позы, смотрел стеклянными глазами на поле, но понимал, что уже ничего не может сделать. Его команда тупо не бежала – Голландию выносили, причем яростно, дерзко, с особой жестокостью.

Фаворит Евро, порвавший всех резидентов группы смерти, оказался вздернутым на сосне. Лучшей иллюстрацией того позора стал последний гол, пропущенный Ван дер Саром в его матчах за сборную. Аршавин прокинул между ног, Эдвин развел руками, Голландия объявила траур.

В России тот июньский триумф ассоциируют с ночными танцами, криками «Я щас закончу вообще все!», легендарным голом Торбинского и другими суперсчастливыми моментами. Но для Нидерландов та игра – тройная трагедия: во-первых, убийственный нокаут, во-вторых, смерть дочери Булахруза (накануне), в-третьих, личное горе Марко ван Бастена, которого безнадежно сломали те 1:3.

Сразу после поражения великий форвард повел себя невероятно достойно: зашел в российскую раздевалку, пожал всем руки, пожелал выиграть турнир и признал, что парни были готовы просто потрясающе. «Человек с большой буквы», – так говорил про Марко Константин Зырянов. «Визит Ван Бастена в раздевалку – главное впечатление вечера», – уверял Торбинский, запомнивший тот респект на всю жизнь.

Сам Марко не остановился и продолжил аплодировать России на пресс-конференции. Его добивали нидерландские журналисты, а он раз за разом уверял, что соперник выиграл заслуженно и смотрелся невероятно мощно – гораздо круче голландцев. Когда вопросы закончились, ни один корреспондент не подошел поддержать коуча. Ван Бастен вылетал с Евро в одиночестве.

Сейчас, спустя 10 с лишним лет, уже очевидно: тот матч был определяющим во всей карьере Марко. Если бы он прошел Россию, то как минимум повторил результат Евро-2004, когда Голландия пробилась в полуфинал. Тогда Ван Бастену простили бы все: и беспардонное прощание с кучей ветеранов (от Зеедорфа до Ван Боммела), и карточный листопад на ЧМ-2006, и мегамрачный отбор на Евро-2008, в котором Нидерланды со скрипом заняли второе место, забив меньше, чем болгары и даже белорусы.

Но Ван Бастен облажался. Вместо аплодисментов за шикарную форму Голландии он получил глубочайший душевный шрам – необъяснимое избиение от андердога после роскошных побед над Италией, Францией и Румынией.

Марко ван Бастен (справа) и Гус Хиддинк во время четвертьфинала Евро-2008 Голландия – РоссияImago

Сегодня уже мало кто помнит, что уход Марко из сборной вообще не был связан с дефитом от России. Тренер аж за полгода до Евро анонсировал, что покинет команду ради «Аякса» – видимо, Ван Бастен рассчитывал как следует пошуметь в ЛЧ с родным клубом.

Зря. Сезон в Амстердаме стал лишь продолжением всего ужаса: Марко накупил игроков, неплохо двигался по сезону, а под конец вдруг выхватил два тотальнейших разгрома (в сумме – 2:10) от «Спарты» и ПСВ. До свидания, Лига чемпионов. Чао, топовый клуб.

После этого Ван Бастен трудился телеэкспертом, коучем середняков (АЗ и «Херенвена») и ассистентом в «Аяксе» и сборной. Быть главным ему запретили врачи – в 2014-м, сразу после смерти 84-летнего отца, у Марко забарахлило сердце, и его ограничили в стрессах. Так он постепенно мутировал из тренера в функционера.

Сейчас Ван Бастен входит в технический комитет ФИФА, топит за права женщин в футболе, периодически встречается с Путиным и другими лидерами, а еще предлагает модифицировать футбол. В списке его идей – шок-контент вроде отмены офсайда, временных удалений, буллитов вместо пенальти и других полухоккейных безумств.

Во всех интервью Марко рассказывает, что прощание с профессией не принесло ему ничего, кроме счастья: больше не нужно тратить нервы, впадать в депрессию и сжигать себя изнутри. Чтобы понять, насколько номинальной фигурой стал Ван Бастен, нужно лишь открыть лонг-лист «Зенита» весной 2017 года. Помимо Манчини туда попал и Марко – его добавили чисто для количества, чтобы козырнуть именем гениального страйкера.

Марко ван Бастен в Москве, на жеребьевке ЧМ-2018 (декабрь, 2017 год)Getty Images

Теперь уже можно говорить открыто – никто из легендарного голландского трио не стал по-настоящему элитным тренером. Франк Райкард открыл Месси, выиграл Лигу чемпионов, разленился и уже не собрался. Руд Гуллит взял Кубок Англии с «Челси», затем долго торговал лицом, а сейчас от нечего делать входит в штаб сборной Нидерландов.

Но обиднее всего за Ван Бастена. Человек искренне мечтал вырасти в крутого специалиста, но в итоге навечно связал судьбу с Россией – страной, которая в свое время помогла ему стать суперзвездой.

В 1988-м он положил в ворота СССР один из лучших голов в истории футбола – тот выстрел, прошивший Дасаева, до сих пор крутят во всех подборках. Но спустя 20 лет русские ребята растоптали все амбиции перспективного тренера, навсегда сделав те 120 минут самыми печальными и разочаровывающими в жизни Марко ван Бастена.

Еще больше текстов про футбол от Павла Городницкого:

Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен