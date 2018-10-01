Победа «Милана», Лунин впервые в заявке «Леганеса». Теперь Евротур короче, насыщеннее и с голами

Италия

Событие дня, на которое вы кликнете

«Милан» разгромил «Сассуоло» – 4:1. «Нероверди» были очень слабыми, оставляли кучу свободных зон и по делу проиграли. Сусо сделал дубль (а мог бы и хет-трик, если бы не шмякнул в каркас) и поднял миланцев на 10-е место, «Сассуоло» – пятый.

Неочевидное событие дня, которым можно козырять перед дружками

Кшиштоф Пятек, «Дженоа»Imago

Кшиштоф Пятек забил двушечку за «Дженоа» и выиграл для нее матч с «Фрозиноне» – 2:1. У поляка это 12-й мяч в семи матчах за генуэзцев, в среднем он забивает каждые 50 минут. Так много (8 в шести турах) в Серии А не клал никто – у Шевченко в «Милане» было 7, у Роналдо в «Милане» 6, у Милито в том же «Дженоа» лишь 5.

Неочевидный герой дня

Иньяцио Абате спас «Милан» от верного гола – Кевин-Принс Боатенг отдавал на пустые ворота Федерико ди Франческо, но латераль «россонери» прыгнул в подкат под сына тренера «Ромы» и умножил шансы «Сассуоло» на ноль.

Гол дня

Сусо заколотил «Сассуоло» такую красотень, что и трактором не вытащишь.

Англия

Событие дня, на которое вы кликнете

Фаната «Эвертона» с синдромом Дауна затроллили в сети, после чего клуб пригласил его на фотосессию

Нестандартное событие дня

Похоже, что Нил Уорнок – худший тренер в истории Премьер-лиги. Коуч «Кардиффа» проиграл дома «Бёрнли» (1:2) и закрепился на последнем месте по проценту побед. Выше него даже физрук из «Уигана» Пол Джуэлл и железный Феликс Магат, вылетевший с «Фулхэмом» и из «Фулхэма». У валлийского клуба 2 очка в семи турах и предпоследнее место.

Неочевидный герой дня

Джо Харт кошмарно провел прошлый сезон в «Вест Хэме», а в этом творит чудеса с «Бёрнли». Экс-кипер сборной Англии сделал больше всех сэйвов в чемпионате. Это говорит о двух вещах: что защита у «Бёрнли» так себе и что Харт действительно возвращается на свой уровень.

Гол дня

Джош Мёрфи классно открылся в штрафной при второй волне атаки «Кардиффа». У «Бёрнли» голы получились рабоче-крестьянскими, у валлийцев хотя бы есть вкус.

Испания

Событие дня, на которое вы кликнете

Андрей Лунин впервые попал в заявку «Леганеса». Украинский вратарь остался в запасе на матч с «Бетисом», хотя «Реал» не стрясет с маленького клуба денег за аренду кипера, если тот проведет 15 игр. Но в раму Лунин так и не вышел.

Справедливость дня

«Бетис» – «Атлетик»Eurosport

«Бетис» дожал «Леганес» на выезде – 1:0, причем забил на 89-й минуте. Справедливость, потому что за матч гости сделали 96 точных передач, а севильцы – 741 при 85% владения.

Несправедливость дня

«Вильярреал» проиграл «Вальядолиду» – 0:1. «Субмарина» владела мячом 63% времени, 21 раз ударила по воротам, 7 раз попала в створ и превзошла новичка Примеры по xG: 2,91 против 0,85.

Момент дня

«Бетис» усиленно уминал «Леганес», бил даже из вратарской, но голкипер Иван Куэльяр был великолепен.

Германия

Событие дня, на которое вы точно кликнете

Альфред Финнбогасон («Аугсбург»), «Фрайбург»Getty Images

Оба матча воскресенья в Бундеслиге закончились со счетом 4:1: «Аугсбург» грохнул «Фрайбург», а «Айнтрахт» кокнул «Ганновер».

Неочевидное событие дня, которым можно козырять перед дружками

Вальдемар Антон, который думает над игрой за сборную России, провел весь матч с «Франкфуртом» с капитанским жгутом на бицепсе, дважды вступал в отбор, был лучше всех по выносам (7), но его 96-е все равно крупно уступили.

Гол дня

Исландец Альфред Финнбогасон вообще-то сделал хет-трик, но лучше всего у него вышел первый мяч.

Франция

Событие дня, на которое вы точно кликнете

У «Марселя» внезапно кончились силы после часа игры с «Лиллем» – 0:3, все мячи «Олимпик» пропустил после 60-й минуты. Теперь «доги» вскарабкались на вторую позицию, но «ПСЖ» отклеился на 8 очков уже после восьми туров.

Неочевидное событие дня, которым можно козырять перед дружками

Николя Пепе, «Лилль»Getty Images

Звезда «Лилля» Николя Пепе, за которым охотилась «Барселона», заработал уже четыре пенальти в Лиге 1 (половину привез в игре с «Марселем») – больше в топ-5 чемпионатах не падает никто. Больше того, во Франции в прошлом сезоне столько ни один человек не шлепался в штрафной.

Момент дня, круче которого вы не увидите

Флориан Товен, в котором «Бавария» видит замену сразу и Рибери, и Роббена, устроил классную предпродажную подготовку. Просто посмотрите, как он тянет пяточку и укрощает мяч.

А еще в Голландии:

Леонид Слуцкий не удержал победу – его «Витесс» проиграл «Фейенорду» со счетом 1:2, хотя вел до 48-й минуты. Самым ярким у «Фейе» был Робин ван Перси – он положил красивый штрафной и впилился в ноги сопернику в добавленное время. «Витесс» идет седьмым после семи туров с девятью очками.

А еще в Португалии:

Вам покажется знакомым имя Нуну Валенте, но на самом деле он не играл примерно нигде. Зато он сравнял счет в матче «Витории Сетубал» с «Виторией Гимарайнш» на 91-й минуте. 26-летний герой жахнул шведой на подборе – какой вратарь, о чем вы.

Роналду обрел себя в «Юве», «Барса» и «Реал» опять не победили. Суббота насыщеннее гранатового сока

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