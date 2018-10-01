Не нравятся голливудские фильмы, потому что они тупо повторяют то, что снимали раньше? А теперь представь, сколько ежегодно появляется 13-летних подростков (рейтинг фильмов PG), которые не слышали о «Челюстях» и «Чужом» и принципиально не смотрят фильмы из ХХ века. Для них все избитые ходы и клише – свежак.

С футболом то же самое: все знают, где у Неймара появилась новая татуировка, а Герда Мюллера легко назовут отцом Томаса Мюллера. А помнишь ли ты гениев прошлого?

Угадай, пацанская цитата или слова футболиста

Угадай футболиста по дому детства

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