Игрок «Велеса» подбежал к бабушке после гола и чмокнул ее: от празднования пахнет уютом и пирожками

29 сентября «Велес» порвал ЦРФСО на тряпочки в рамках 11-го тура чемпионата ПФЛ (Запад) – 5:0.

Автор одного из забитых мячей, капитан «Велеса» Вячеслав Данилин, совершил самый милый постголевой перфоманс в истории футбола.

Он подбежал к трибунам, где в клубном шарфике и инвалидном кресле сидела одинокая бабушка. Мужчина приблизился к болельщице и аккуратно чмокнул ее через сетку.

Это не обычная болельщица, а в действительности бабушка Вячеслава, которая поддерживает его на многих матчах.

В первенстве ПФЛ (Запад) «Велес» занимает шестую строчку таблицы.

ЦРФСО – 11-ю.

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