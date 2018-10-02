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Игрок «Велеса» подбежал к бабушке после гола и чмокнул ее: от празднования пахнет уютом и пирожками
Лучшее празднование.
29 сентября «Велес» порвал ЦРФСО на тряпочки в рамках 11-го тура чемпионата ПФЛ (Запад) – 5:0.
Автор одного из забитых мячей, капитан «Велеса» Вячеслав Данилин, совершил самый милый постголевой перфоманс в истории футбола.
Он подбежал к трибунам, где в клубном шарфике и инвалидном кресле сидела одинокая бабушка. Мужчина приблизился к болельщице и аккуратно чмокнул ее через сетку.
Это не обычная болельщица, а в действительности бабушка Вячеслава, которая поддерживает его на многих матчах.
- В первенстве ПФЛ (Запад) «Велес» занимает шестую строчку таблицы.
- ЦРФСО – 11-ю.
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