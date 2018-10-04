Первое поражение «Ливерпуля», дубль Месси и провал «Монако». Вся палитра Лиги чемпионов в среду

Голы: У. Маккенни 88’

Что нужно знать: Последний раз «Локомотив» выступил в Лиге чемпионов в 2004 году в 1/8 финала с «Монако», и первый раз за 14 лет стадион «Черкизово» вновь услышал лучший спортивный гимн в матче с «Шальке». Железнодорожники не создали явных голевых моментов, но смотрелись острее гельзенкирхенцев. На 88-й минуте «Шальке» заработал угловой, Маккенни выиграл борьбу у двоих футболистов в красно-зеленом и принес немцам победу, оставив «Локо» без очков в группе.

Что нужно видеть: Стадион не заполнился до отказа, но это не помешало фанатам «Локомотива» устроить ностальгический перфоманс по ЛЧ.

Цифры матча: 3. Впервые в истории «Шальке» выиграл три гостевых игры подряд в Лиге чемпионов.

Голы: Неймар 20', 22', 81' Э. Кавани 37' А. Ди Мария 41' К. Мбаппе 70' – М. Марин 74'

Что нужно знать: Неймар наточил шипы и оформил хет-трик после паршивого матча с «Ливерпулем». Два мяча бразилец забил со стандартов – до него эту цель достиг Роналду в 2009 году – и к Нею присоединились Кавани, Ди Мария и Мбаппе, которые записали себе по мячу.

Что нужно видеть: Гениальный штрафной Неймара, которым он выбил третий страйк.

Цифры матча: 30. Неймар настучал уже 30 мячей в ЛЧ и сравнялся по этому показателю с Кака. Следующим гол выведет игрока «ПСЖ» на первое место среди бразильцев.

Голы: М. Марега 49'

Что нужно знать: Команды провели невнятный первый тайм, но в начале второй половины «Порту» использовал единственный шанс с углового, которого хватило для победы и выхода на первое место. Впереди – спаренные игры с «Локомотивом».

Что нужно видеть: Волшебная подача Теллеса на Марегу, который беспрепятственно положил головой мяч в угол.

Цифры матча: 2. «Порту» проиграл всего две домашних игры на групповой стадии из 13. «Бешикташ» – последняя команда, которая в сентябре 2017 года обыграла португальцев на «Эстадио до Драгао».

Голы: Л. Инсинье 90'

Что нужно знать: На 16-й минуте Кейта почувствовал резку боль в колене и покинул поле, что повлияло на «Ливерпуль». Впервые при Клоппе мерсисайдцы ни разу не ударили в створ за игру в ЛЧ. Анчелотти нашел противоядие от ливерпульского стиля и раздавил их тотальным контролем.

Что нужно видеть: Правда, добиться трех очков удалось лишь на последних минутах: Кальехон прошмыгнул по правому флангу и прострелил на Инсинье, который замкнул мяч в пустые ворота.

Цифры матча: 2005. Единственная встреча с «Ливерпулем», которую команда Анчелотти провалила, произошла в 2005 году. Тогда мерсисайдцы совершили камбэк с 0:3 и выиграли у «Милана» в серии пенальти.

Голы: Х. Кейн 52' Э. Ламела 66' – Ф. Коутиньо 2' И. Ракитич 28' Л. Месси 56', 90'

Что нужно знать: Коутиньо отметился вторым по скорости голом «Барселоны» в ЛЧ – 92 секунды. После бодрого начала со стороны обеих команда пола перестрелка, но каталонцы оказались результативнее в два раза.

Что нужно видеть: Голище Ракитича, который идеально поймал мяч на ногу после случайной скидки Коутиньо.

Цифры матча: 600. Выстрел Ракитича стал для «Барселоны» 600-м голом в Лиге чемпионов. Больше забивали только «Реал» и «Бавария».

«ПСВ» – «Интер» (1:2)

Голы: П. Росарио 27' – Р. Наингголан 44' М. Икарди 60'

Что нужно знать: Росарио контузил «Интер» дальним ударом в девятку в начале встречи, но к перерыву итальянцы очухались, Наингголан сравнял счет пушечным шлепком слета. Во вторые 45 минут «нерадзурри» дожали «ПСВ» с помощью гола Икарди и теперь делят с «Барсой» первое место в группе.

Что нужно видеть: Бомбежка от Росарио, которая, к сожалению, не принесла хотя бы дополнительного балла в голландскую копилку.

Цифры матча: 2. Мауро Икарди – первый игрок «Интера» с 2005 года, который забивал в первых двух турах ЛЧ. Тогда таким же красавчиком был Адриано.

Голы: А. Гризманн 28', 67' Коке 90' – А. Грёневельд 39

Что нужно знать: Гризманн пролагает путь к Золотому мячу на всех фронтах: в интервью он заявляет о своей исключительности, а в матчах регулярно кладет банки. В этот раз не повезло «Брюгге», который напоролся на две банки и еще одну от Коке.

Что нужно видеть: Бельгийские минуты радости, которые подарил снаряд Грёневельда.

Цифры матча: 2. За последние 30 домашних матчей «Атлетико» проиграл лишь два раза, пропустил девять мячей и выудил 23 сухих матча.

Голы: Я. Брун Ларсен 51' П. Алькасер 72' М. Ройс 90'

Что нужно знать: Головин вышел в старте, но монегаски вновь показали бездарную игру. Головин не отличился результативными действиями, а «Боруссия» легко распилила «Монако» во втором тайме тремя мячами и продолжила грустные всхлипы от экспертов по поводу ошибки Саши с выбором клуба.

Что нужно видеть: Ювелирный выстрел Ройса, который довершил разгром над французами.

Цифры матча: 17. Мячом на последних минутах Ройс сравнялся по голам за «Боруссию» с Левандовским.

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