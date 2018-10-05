Огненный «Краснодар», средний «Зенит» и их младший брат «Спартак». Все о втором туре Лиги Европы

Как сыграли российские клубы?

Кокорин восстановился после травмы и выскреб победу для «Зенита»

После провала в Махачкале «Зенит» вернулся на «Крестовский» для игры со «Славией». Питерские болельщики растянули красивый перфоманс с отсылками на советский мультфильм «Шайбу! Шайбу!» и чешского «Крота», а после стартового свистка на вираже появился еще один баннер со словами: «В цветах «Зенита» нет фиолетового». Фаны выступили против третьего комплекта формы, в которую команда впервые нацепила в Кубке России с «Волгарем». Николай Валуев тоже высказался по поводу цвета и поддержал болельщиков.

Первый тайм «Зенит» провел скомкано и регулярно позволял Стоху стрелять мячом то по воротам Лунева, то по трибунам. Во второй половине «Зенит» не исправился в обороне, зато оформил первый мяч в игре, но из офсайда. Дзюба забросил на Мака, который вовремя скинул в сторону Дриусси – аргентинец забил и заодно залез во вне игры.

Отмененный гол завел «Славию», усилившую давление, но выход Кокорина освежил «Зенит». Сначала Саша из вратарской воткнул мяч выше ворот, но следующую попытку реализовал, хотя во флеш-интервью признался, что пробил так себе.

К концу матча чехи настреляли по воротам 27 раз, но так и не прошили Лунева, который несколько раз показал реакцию мангуста и спас три очка для «Зенита».

«Краснодар» вырвал викторию у «Севильи» ударом через себя

Мурад Мусаев модернизировал «Краснодар» после ухода Шалимова. С новым тренером «быки» приблизились к любимому атакующему стилю Галицкого и в матче с «Севильей» устроили голы сначала с завораживающей комбинацией, а потом с невероятным акробатическим выстрелом.

Правда, в первые 45 минут, несмотря на две перекладины от «Краснодара», испанцы засадили мяч с углового. Банега с Нолито исполнили домашнюю заготовку, и последний положил мяч в ворота после блока от Каборе.

Во втором тайме «Краснодар» не отступил от стиля и заковал «Севилью» у штрафной, но мяч не летел в ворота: Классон выскочил один на один, но мяч опять стукнулся о штангу. На 69-й минуте Перейра появился на поле вместо Каборе и через три минуты организовал двойную стенку с партнерами и сравнял счет.

Бериссо тут же перетасовал состав и убрал Промеса, впервые вышедшего в старте, и отличившегося Нолито, но мяч продолжил летать около андалусийских ворот. На 84-й минуте Мусаев выпустил Окриашвили, который недавно вернулся после крестов, и Торнике сварганил вот такое:

2:1 – «Краснодар» довел мяч до победы и возглавил группу, а Мусаев оформил две результативные замены.

«Спартак» прервал выигрышную традицию с испанцами, но не проиграл

Для красно-белых матч начался стабильно плохо: защитники «Спартака» забыли об Экамби, спокойно дали подработать мяч под удар и получили изящную банку в девятку. Перед матчем фанаты вывесили полотно с Жак-Ивом Кусто и желтой подлодкой в его руках, но после пропущенного гола правды в баннере было ровно на 50%: москвичи все же достигли дна.

«Спартак» вроде выровнял игру, и за 10 минут до перерыва Сансоне растопырил руки и подарил пенальти, который уверенно реализовал Зе Луиш. Но в начале второй половины Форнальс разобрался с Рассказовым и поразил ворота Максименко.

Несмотря на повторение сюжета первого тайма, красно-белые смотрелись живее, чем в последних играх РПЛ, и старание в атаке конвертировалось в голы. После отмененного гола Мельгарехо из-за офсайда, Каррера освежил нападение Ханни и Ташаевым, которые сразу осуществили два мяча. Александр нашел голову Зе Луиша, и кабовердец внес подачу в сетку. Ханни метнул мяч в штангу, после чего Мельгарехо откликнулся на добивание и вывел «Спартак» вперед.

«Спартак» – «Вильярреал» – 3:3Getty Images

«Севилья» смастерила тухлый штурм у ворот Максименко, но этого хватило для углового на 95-й минуте и последующего фола Ташаева. К точке подошел Санти Касорла и ударил по завету Дзюбы – по центру. Максименко прыгнул в другой угол, а судья свистнул сразу после щелчка – 3:3.

Как выступили топы?

«Челси» собрал парочку убойных моментов, но «Види» заморозил для «Челси» ворота в первом тайме. Мората имел пару острых эпизодов, но созрел только к 75-й минуте и разбил лед после скидки Виллиана затылком. Венгры чудом избежали разгрома, зато порадовали дуэтом бывших игроков РПЛ в центре поля из Саболча Хусти и Георгия Миланова.

За «Арсенал» в матче с «Карабахом» забивали только новички. Сократис встал на пути кивка Монреаля, и мяч срикошетил в ворота от грека. Во втором тайме воспитанник «канониров» Смит-Роу использовал выход один на один и записал первый мяч на счет за основную команду. Гендузи установил окончательный результат, когда «Карабах» всей команда понесся отыгрываться. 3:0 – «Арсенал» получил не только три очка, но и трех новых отличившихся футболистов.

«Милан» не обошелся без сложностей с «Олимпиакосом». Греки размочили Рейну в первом тайме благодаря голове Герерро и держались до 70-й минуты, но Кутроне вскрыл оборону соперника и открылся под кристальный навес от Родригеса. Затем Игуаин на замахе обвел Сиссе и сделал счет 2:1. Напоследок Кутроне снова оказался расторопнее всех в штрафной и оформил дубль.

Чего ты точно не видел и не знал

«Астана» завоевала историческую победу над «Ренном», хотя чуть не упустила три очка в конце – повезло: Бенсебайни отвратно выдал на пустые. Авторы достижения: Зайнутдинов заколотил первый, а Томасов закрепил преимущество на последних минутах.

«Копенгаген» вырвал вин у «Бордо» во Франции на 90-й минуте и теперь делит с «Зенитом» первое место в группе.

«Лейпциг» разобрался с «Русенборгом» в гостях и на десерт оставил отличную трехходовку с завершением Куньи.

«Ворксла» открыла счет в матче на 10-й минуте, но умудрилась проиграть из-за двух выстрелов «Спортинга» на 90-х.

«ПАОК» закопал БАТЭ ближе к картофелю – 4:1.

«Динамо» Киев вело 2:0 в матче с «Яблонцем», но в итоге добилось лишь ничьей – 2:2.

Кариус снова совершил смехотворный ляп: правой рукой он хотел перевести мяч на угловой, но в итоге занес от перекладины в ворота. Победа «Мальмё» – 2:0.

Мало того, что «Марсель» разделил очки с киприотской командой, так еще и пропустил от «Аполлона» два мяча.

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Мхитарян не поехал на игру с «Карабахом» из-за того, что въезд этническим армянам в Азербайджан запрещен.

Фанаты «Айнтрахта» расстелили божественный перфоманс в матче с «Лацио».

«Краснодар» – первый, «Зенит» – второй, «Спартак» – последний. Сверь все таблицы Лиги Европы тут

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