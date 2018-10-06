ФФУ о товарняке с Россией: «Только после игры со сборной Марса»

Международная организация Sport for all предложила провести товарищеский матч между сборными России и Украины.

«Мы уже подготовили соответствующее обращение к Российскому футбольному союзу и Федерации футбола Украины. Отправлено оно будет на следующей неделе. Спорт – это дружба, и, несмотря на то, что он должен оставаться вне политики, он является важной составляющей для налаживания отношений.

Игра должна состояться на нейтральной территории, например, в Сербии, которая с логистической точки зрения удобна как для украинских, так и российских болельщиков. Мы надеемся, что все стороны нас услышат и поддержат эту инициативу. Это было бы не менее важно, если бы против друг друга сыграли команды из высшей украинской и российской лиг», – цитируют организации Sport for all Янис Кузинс «Известия».

На предложение уже отреагировала Федерация футбола Украины.

«Товарищеский матч Украина – Россия в ближайшее время? В нынешних условиях только после матча сборная Украины – сборная Марса! Анонс матча Украина – страна-агрессор с «инициативы организации Sport for all» распространило немало украинских и еще больше российских СМИ.

Это действительно было смешно! Хотите посмеяться еще? Найдите в поисковиках информацию о главе «Sport for all» Янисе Кузинсе. В частности, его высказывания на тему русского мира. Далее без комментариев. Желаем всем удачного завершения рабочей недели», – написано в фейсбуке ФФУ. К записи прикреплено видео гола Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова 1999 года.

9 октября 1999 года состоялся последний матч сборных Украины и России.

УЕФА разводит команды из Украины и России при жеребьевках.

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