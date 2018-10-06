Бластерный выстрел индийского юноши, который спас команду на 93-й минуте и похитил сердца фанаток

Юный нападающий «Мумбаи Сити» Праньял Бхумий гениально сравнял счет в самом конце матча второго тура индийской Суперлиги против клуба «Керала Бластерс».

На третьей добавленной минуте 19-летний паренек получил мяч в 40 метрах от ворот, а потом взял да и мощно пальнул его в самую девятину, сделав счет 1:1.

За два сезона на счету футболиста с непроизносимым именем 8 матчей: помимо эквалайзера он отметился голевой передачей.

В сезоне-2017/18 «Керала» и «Мумбаи» финишировали на соседних позициях в таблице – шестом и седьмом месте.

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