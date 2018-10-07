Новый гол Роналду, отскок «Юнайтед» и слив «Баварии». Футбол субботы круче боя Хабиба с Конором

Англия

Событие дня, на которое вы кликнете

На «Олд Траффорд» заголосили «Моуринью – аут» уже к десятой минуте матча с «Ньюкаслом» – защитники дважды проиграли единоборства, пропустили два удара из штрафной, с которыми не справился Де Хеа. Впервые «МЮ» начал с 0:2 в АПЛ так рано.

Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), Рафаэль Бенитес («Ньюкасл»)Getty Images

Жозе моментально среагировал, выпустил Мату вместо Байи еще на 19-й минуте и перетряхнул схему. В перерыве на позицию Мактомини выпрыгнул Маруан Феллайни, это решение Особенного дало громадное преимущество во владении и регулярно пускало «сорок» в контратаки.

После 70-й минуты «Юнайтед» спасли два человека, которых гнобил Моуринью – Мата с Марсьялем. На 90-й победу для манкунианцев вырвал тот, о зарплате которого чаще других говорят в Англии – Алексис Санчес.

3:2 – «Манчестер» выиграл седьмой матч в истории Премьер-лиги, в котором уступал 0:2. И это уникальное достижение, потому что у других команд максимум три таких камбэка.

Неочевидное событие дня, которым можно козырять перед дружками

За «Вулверхэмптон» в стартовом составе на матч с «Кристал Пэлас» вышло семь игроков агентства Жорже Мендеша – вся тройка нападения, три из четырех полузащитника и вратарь Руй Патрисиу. Где-то в Москве от этой статистики громко рассмеялся Марко Трабукки.

Гол дня

Гильфи Сигурдссон выиграл матч с «Лестером» для «Эвертона» красивым дальним ударом. Это его 50-й мяч в АПЛ и 19-й из-за пределов штрафной. С момента дебюта исландца в Англии никто не клал так много дальними выстрелами (столько же голов у Коутиньо).

Регресс дня

Капитан чемпионского «Лестера» Уэс Морган серьезно сдает. В матче с «ирисками» он получил красную карточку – вторую за три матча. То есть он схватил удаление, отсидел бан, провел еще одну игру и в следующей опять удалился. Причем в предыдущих 137 матчах у Моргана была всего лишь 1 красная. Гений.

Сэйв дня

«Тоттенхэм» в большинстве выиграл у «Кардиффа» со счетом 1:0, но этого бы не было без Уго Льориса. Капитан сборной Франции налажал с «Барсой» в ЛЧ и исправился в чемпионате. Уго классно перевел в штангу опасный удар головой в упор.

Испания

Событие дня, на которое вы кликнете

«Реал» опять не забил, пропустил на 95-й минуте и проиграл «Алавесу» – 0:1. Мадридский клуб ушел без гола в четвертом матче подряд и не так уж сильно на него наиграл – 4 удара в створ из 12 попыток при 70% владения кричат о том, что «бланкос» возились с мячом и не знали, что с ним делать. Хулен Лопетеги снял в перерыве Бензема и выпустил Мариано Диаса, а ближе к концу встречи заменил Бэйла на Винисиуса, но лучше не стало.

«Алавес» забил на последней добавленной минуте и взлетел аж на второе место в Примере. «Реал» остался третьим и по потерянным отстает от «Барсы» всего на три очка.

Очевидное событие дня, которым можно козырять перед дружками

Хулен Лопетеги, «Реал Мадрид»Getty Images

У «Реала» дважды в истории были моменты, когда сухая серия вырастала до четырех игр. И каждый раз тренеров после этого увольняли – первого сняли через 11 дней после матча, второго сразу же. Но Хулен Лопетеги повинился еще на пресс-конференции, сказал, что несет ответственность за этот тяжелый период, а затем Серхио Рамос в микст-зоне поддержал коуча: «Его увольнение было бы сумасшествием». Но когда это Перес прислушивался к команде.

Украинец дня

Андрей Лунин снова попал в заявку «Леганеса» и остался на банке, а его команда победила «Райо Вальекано» – 1:0. Его конкурент Куэльяр совершил всего два сэйва, при том что «Райо» разок шмякнул в перекладину.

Гол дня

Македонец Энис Бардзи из «Леванте» красиво вжарил в девятку со штрафного и прибил «Хетафе».

Италия

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Пока Криштиану убирают с баннеров в соцсетях FIFA 19, он насилует соперников в Серии А. Он разогнал атаку, которая привела к первому голу «Ювентусу», и забил бы сам, если бы не прилетевший во вратарскую Бетанкур. А четыре минуты спустя Криш завершил непрекращавшийся навал туринцев и расстрелял створ Скуффета.

Всего «Удинезе» 9 раз пробил по воротам и трижды попал в створ. Статистика одного только Роналду: 7 выстрелов, 3 в створ. Зачем нужны остальные 10 человек в футболках «бьянконери»?

Матч дня, который смотрели только хипстеры

«Рома» положила по мячу в каждом из таймов и спокойно расправилась с «Эмполи» – 2:0. При этом ее соперник почти в два раза чаще бил по воротам, не реализовал кучу моментов и промазал пенальти при счете 1:0. Для римлян это четвертая подряд победа в сезоне, они временно подлетели на третье место в Италии, но следом еще сыграют «Фиорентина», «Интер», «Лацио» и даже «Сассуоло», которые могут обойти столичный клуб.

Неочевидное событие дня, которым можно козырять перед дружками

«Кальяри» победил «Болонью» со счетом 2:0. В этом нет ничего удивительного или необычного, если не знать статистику в атаке в обеих команд. 10:10 по ударам и 4 по ударам в створ, но 2:0 по голам. Реализация решает.

Германия

Событие дня, на которое вы кликнете

Нико Ковач, «Бавария»Getty Images

В «Баварии» игрока снова сливают тренера. Матч для мюнхенского суперклуба, как и для «МЮ», начался с 0:2. Причем если в Манчестере были ошибки, то в игре с «Гладбахом» – привозы. На 10-й минуте Плеа вжарил издали так, что мяч юркнул под рукой Нойера, а затем Тьяго потерял после розыгрыша от ворот, Штиндль расстрелял голкипера из штрафной.

У «Баварии» не получалось ничего, они будто нарочно били во вратаря из самых выгодных позиций. Есть подозрение, что это было действительно нарочно – в Blid писали о недовольстве Ковачем и его общением с ассистентами на хорватском, а еще криках Хамеса «Здесь тебе не Франкфурт».

А третий гол «Боруссии» вышел показательно сливным. В штрафной «Баварии» было всего три игрока гостей, и двое легко выиграли единоборство, а при ударе Херманна Хуммельс натурально смотрел, как форвард расстреливает Нойера. 3:0 – мюнхенцы не побеждают уже четыре матча и съехали в Бундеслиге на пятое место. Это даже ниже любимой команды Кирилла Воробьева «Вердера».

Событие дня, которое через сезон перейдет в «Баварию» на правах свободного агента

Пако Алькасер, «Боруссия Дортмунд»Getty Images

«Боруссия» с «Аугсбургом» выдали матч из семи мячей и интриги до последнего вздоха. «Дортмунд» пропустил в первом тайме, отыгрался во втором, новый гол гостей на 71-й, и дуплет от Алькасера с Гётце за 14 следующих минут. Тут же «Аугсбург» сравнял счет, но на 96-й Пако со штрафного вырвал матч для «Боруссии». 4:3 – искрящаяся победа, сохранившая дортмундцам первое место в Германии и первое место в наших сердечках.

Неочевидное событие дня, которым можно козырять перед дружками

Пако Алькасер забил 6 мячей в Бундеслиге, хотя сыграл всего 80 минут. Загибаем пальчики вместе: гол за 23 минуты с «Айнтрахтом», дубль «Байеру» за 27 и хет-трик «Аугсбургу» за полчаса на поле. Лучшая конверсия в Германии!

Гол дня

Все он же, Пако Алькасер. Просто посмотрите, как он бабахнул со штрафного, и это на 96-й минуте при ничейном счете. И зачем Пако проматывал остатки молодости на скамейку «Камп Ноу»?

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