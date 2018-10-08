Покер Мбаппе, ассист Головина и очередной факап «Барсы». Если устали от UFC, то вам в воскресенье

Англия

Событие дня, на которое вы кликнете

Из последних пяти очных матчей «Манчестер Сити» расстроил мерсисайдцев поражением лишь раз – в четвертом туре прошлого сезона Гвардиола растерзал Клоппа 5:0. После этого «МС» регулярно страдал от «Ливерпуля» и не находил пароль к воротам.

У мерсисайдцев появились неприятности еще в первом тайме, когда Наби Кейта вынужденно заменил Джеймса Милнера, но «горожане» ни разу не напугали Алиссона скримером и не сильно превышали «Ливерпуль» по владению мячом. Салах и компания тоже обошлись без угроз чужому створу.

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» – 0:0Getty Images

До 85-й минуты команды обменивались тактическими перестановками, заменами и карточками, но после Сане качнул Ван Дейка и получил от Вирджила по ногам в штрафной. К точке подошел Марез, который за последнее время реализовал всего два пенальти из пяти, как показали английские телевизионщики. Рияд уменьшил количество забитых 11-метровых до трети и отправил мяч высоко в космическую коллекцию.

На последнюю осмысленную атаку у команд не хватило ни времени, ни сил. Нулевая ничья – так и разошлись.

Неочевидное событие дня, которым можно козырять перед дружками

Впервые в истории АПЛ два игрока, которые вышли на замену, оформили по голу и ассисту в одной игре. Обамеянг и Рэмзи записали свои имена в хронику матчем с «Фулхэмом».

Событие дня, которое доведет дружков до слез

Джон Терри завершил карьеру. Он провел 23 футбольных года, за которые успел: сыграть 717 матчей, взять более 15 кубков, среди которых пять чемпионств АПЛ и победа в ЛЧ и ЛЕ, соблазнить несколько жен одноклубников и стать легендой «Спартака» за четыре дня. Это был славный путь, Джон.

Гол дня

Следующим летом у Аарона Рэмзи истекает контракт с «Арсеналом», и клуб никак не договорится с игроком о новой зарплате. «Канониры» настаивают на урезании оклада, но гол пяткой спустя 39 секунд после появления на поле заставит прислушаться к желаниям валлийца.

Пас дня

Жиру часто представал в образе топорного дровосека, но в матче с «Саутгемптоном» Оливье выпилил гениальную передачу ножницами на Баркли, которому осталось не промахнуться по пустым воротам.

Прогресс дня

«Брайтон» начислил три очка на счет еще в пятницу против «Вест Хэма», но только сегодня стало известно, что Льюис Данк, который в прошлом сезоне повторил рекорд Шкртела с четырьмя автоголами, дорвался до сборной Англии и как минимум погреет лавку во встречах с Хорватией и Испанией.

Испания

Событие дня, на которое вы кликнете

«Барселона» максимально далека от прошлогодней серии без поражений в Примере. Каталонцы вымучили ничью с «Валенсией», не выиграли четвертый матч подряд и вручили лидерство в лапы «Севильи». На банку бывшего зенитовца Эсекиеля Гарая сине-гранатовые ответили ювелирным выстрелом Месси, который за 10 сезонов настучал 57 попаданий из-за пределов штрафной – больше, чем кто-либо другой из топ-5 евролиг.

Черышев сабнул травмированного Гуэдеша на 12-й минуте, но результативными действиями не отметился. Как и «Барса» во втором тайме – 1:1.

Празднование дня

Лионель МессиGetty Images

В лигочемпионской игре с «Тоттенхэмом» и с «Валенсией» Лео Месси отпраздновал мячи одинаково: хлопал себя по голове, после чего отправлял в камеру воздушный поцелуй. Таким образом, аргентинец посвящал гол своему сыну Тьяго.

Гол дня

Буфаль выскочил на замену в матче с «Севильей», когда «Сельта» горела 0:2. Софьян протащил мяч с центра поля и закрутил его в угол, сократив счет. Этот гол не помешал андалусийцам выйти на первое место, но по вандерфульности опередил барсы Сарабии и Бен-Йеддера.

Италия

Событие дня, на которое вы кликнете

Гонсало Игуаин не уходит без забитого мяча уже пять матчей, а в этот раз еще и заколотил дубль в ворота «Кьево». Сначала Пипо замкнул прострел Сусо, а потом испанец снова выгравировал имя аргентинца на табло и вывел один на один – Игуаин не простил соперника.

Во втором тайме Сусо осуществил хет-трик по ассистам и отдал на Бонавентуру, который пронзил ворота дальним ударом благодаря рикошету. На взбучку от «россонери» «Кьево» ответил лишь щелчком Пеллиссье после ошибки Кесси.

Джакомо Бонавентура и Гонсало ИгуаинGetty Images

Неочевидное событие дня, которым можно козырять перед дружками

Серджо Пеллиссье выступает за «Кьево» с 2000 года с перерывом на годичную аренду в СПАЛ. Сегодня он забил в 16-м сезоне Серии А.

Скандирование дня

После даблкилла от Игуаина болельщики «Милана» скандировали фамилию Гонсало не тише, чем когда-то в Неаполе. Теперь аргентинец может писать пособие о том, как за несколько матчей влюбить в себя болельщиков, несмотря на игры за «Юве» и «Наполи».

Герой дня

Кшиштоф Пятек снова забил за «Дженоа» и стал лучшим бомбардиром Европы: за восемь встреч он поразил ворота 13 раз, а в среднем на гол у него уходило 53 минуты. Генуэзцы открыли счет благодаря поляку, но все равно проиграли «Парме» – 1:3.

Гол дня

Адам Уна положил, наверное, самый странный мяч воскресенья. Сначала алжирец перехватил мяч грудью, от которой мяч отскочил на пару метров, после он дизориентировал дэфа корявым черпачком через него и, не опуская мяч на землю, от души воткнул мяч в сетку.

Франция

Событие дня, на которое вы кликнете, или Мбаппе дня

Килиан уничтожил «Лион» так же жестко, как Хабиб Макгрегора. Только для детонации Нурмагомедову потребовалось четыре раунда, а Мбаппе – четыре мяча. После пенальти от Неймара французский вундеркинд выписал покер с разными вкусами: гол от двух штанг, в подкате, с буллита и на добивании. Килиан вышел на первое место среди голеадоров Лиги 1 и продолжил девятиматчевую победную серию команды Тухеля.

Килиан Мбаппе и Марко Верратти празднуют голGetty Images

В первом тайме Кимпембе оставил «ПСЖ» в меньшинстве, но через 10 минут Тусар уравнял составы, а парижане победили – 5:0.

Штанга дня

Тьяго Силва чуть не доигрался: бразилец пнул мячом в голову Корне, от которой мяч полетел точно в штангу, но отскочил в поле.

Ассист дня

«Монако» опускается в недра земли, но Александр Головин пытается вытащить монегасков из пропасти. В матче с «Ренном» Саша отметился первым голевым пасом, который пришелся на ногу Фалькао. 1:2 – пока это не сильно помогло «Монако».

Красная дня

Раджи толкался на угловом с Гренье, после чего психанул и прописал по щеке хук с левой. Француз вскрикнул так, будто ему отрезали ухо, но это не отменяет тупости поступка защитника «Монако».

А еще в России:

«Краснодар» выкатил ряд беспроигрышных матчей в РПЛ, но оступился на «Зените». Весь первый тайм южане вскрывали оборону питерцев, но спасали то Лунев, то штанги. Во вторые 45 минут «Зенит» созрел на два гола от Дзюбы и Мака, но сжег несколько тысяч нейронов болельщикам, когда Иванович привез пенальти и Мамаев его реализовал. К концу игры Петров схватил красную за игру рукой. Несмотря на меньшинство, «Краснодар» все равно организовал финальный штурм и чуть не сравнял счет.

ЦСКА и «Локомотив» показали унылый матч без опасных моментов. После удаления Эдера армейцы не усилили давление и не прижали красно-зеленых к воротам – наоборот, на 88-й ЦСКА пропустил от Хёведеса и потерпел первое поражения с момента трехочковой игры от «Ростова».

ЦСКА было легче с «Реалом». «Локомотив» вспомнил, что для победы необязательно играть красиво

Новый гол Роналду, отскок «Юнайтед» и слив «Баварии». Футбол субботы круче боя Хабиба с Конором