Гениальный пенальти от гениального студента – парень крутанул смачную сальтуху при ударе

КНИТУ-КАИ (Казань) обыграл ЧГПУ (Чебоксары) 1:0 в рамках матча турнира Национальной студенческой футбольной лиги.

Многие бы не узнали об этом турнире и прекрасных клубах, названных аббревиатурами университетов, если игрок КАИ Норик Авдалян не внес бы вкрапления спортивной акробатики в футбольный матч. Результатом стал лучший пенальти в истории.