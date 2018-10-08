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Гениальный пенальти от гениального студента – парень крутанул смачную сальтуху при ударе

Гениальный пенальти от гениального студента – парень крутанул смачную сальтуху при ударе
Eurosport

1 час назад

Что надо подписать, чтобы такие комбинации появились в новой FIFA?

КНИТУ-КАИ (Казань) обыграл ЧГПУ (Чебоксары) 1:0 в рамках матча турнира Национальной студенческой футбольной лиги.

Многие бы не узнали об этом турнире и прекрасных клубах, названных аббревиатурами университетов, если игрок КАИ Норик Авдалян не внес бы вкрапления спортивной акробатики в футбольный матч. Результатом стал лучший пенальти в истории.

  • Сезон-2018/19 станет пятым в истории НСФЛ.
  • КНИТУ-КАИ – это Казанский национальный исследовательский технический университет.

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