Getty Images
Роналду, Куртуа, Де Брёйне, Фирмино и Годин вошли во вторую пятерку претендентов на «ЗМ»
Легендарное событие все ближе.
France Football представил вторую пятерку претендентов на «Золотой мяч»-2018.
Ее составили вратарь «Реал» Тибо Куртуа, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне, Роберто Фирмино из «Ливерпуля» и капитан «Атлетико» Диего Годин.
Ранее стала известна первая пятерка: форвард мадридского «Реала» Карим Бензема, его напарник Гарет Бэйл, страйкер «ПСЖ» Эдинсон Кавани, кипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер и нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
В расширенный список войдут 30 футболистов. Следующая пятерка будет объявлена в 15:00 мск.
- В прошлом году церемония вручения состоялась 7 декабря 2017-го.
- Дата проведения премии в 2018-м пока неизвестна.
Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой