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Роналду, Куртуа, Де Брёйне, Фирмино и Годин вошли во вторую пятерку претендентов на «ЗМ»

Роналду, Куртуа, Де Брёйне, Фирмино и Годин вошли во вторую пятерку претендентов на «ЗМ»
Eurosport

8 мин. назадОбновлено 7 мин. назад

Легендарное событие все ближе.

France Football представил вторую пятерку претендентов на «Золотой мяч»-2018.

Ее составили вратарь «Реал» Тибо Куртуа, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне, Роберто Фирмино из «Ливерпуля» и капитан «Атлетико» Диего Годин.

Ранее стала известна первая пятерка: форвард мадридского «Реала» Карим Бензема, его напарник Гарет Бэйл, страйкер «ПСЖ» Эдинсон Кавани, кипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер и нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

В расширенный список войдут 30 футболистов. Следующая пятерка будет объявлена в 15:00 мск.

  • В прошлом году церемония вручения состоялась 7 декабря 2017-го.
  • Дата проведения премии в 2018-м пока неизвестна.

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