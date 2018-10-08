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Мбаппе, Доннарумма, Палисик и Клюйверт претендуют на первый приз лучшему янгстеру от France Football

Мбаппе, Доннарумма, Палисик и Клюйверт претендуют на первый приз лучшему янгстеру от France Football
Eurosport

1 час назад

Кто-то точно войдет в историю.

France Football объявил список номинантов на приз лучшему молодому игроку мира – приз Копа.

Трофей может получить футболист не старше 21 года. Список номинантов.

Уссем Ауар («Лион»)

Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»)

Патрик Кутроне («Милан»)

Рицу Доан («Гронинген»)

Джанлуиджи Доннарумма («Милан»)

Амаду Эдара («Ред Булл» Зальцбург)

Джастин Клюйверт («Рома»)

Килиан МбаппеПСЖ»)

Кристиан ПалисикБоруссия» Дортмунд)

Родриго Гоэс («Сантос»)

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