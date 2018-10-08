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Мбаппе, Доннарумма, Палисик и Клюйверт претендуют на первый приз лучшему янгстеру от France Football
Кто-то точно войдет в историю.
France Football объявил список номинантов на приз лучшему молодому игроку мира – приз Копа.
Трофей может получить футболист не старше 21 года. Список номинантов.
Уссем Ауар («Лион»)
Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»)
Патрик Кутроне («Милан»)
Рицу Доан («Гронинген»)
Джанлуиджи Доннарумма («Милан»)
Амаду Эдара («Ред Булл» Зальцбург)
Джастин Клюйверт («Рома»)
Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
Кристиан Палисик («Боруссия» Дортмунд)
Родриго Гоэс («Сантос»)
- Голосовать за лучшего можно на сайте France Football.
- Ранее журнал объявил номинантов на «Золотой мяч». Победителя объявят 3 декабря.
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