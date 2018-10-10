Кевин де Брёйне: «Бернарду Силва ужасно одевается. Он носит одни и те же грязные и поношенные туфли»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне раскритиковал товарища по команде Бернарду Силву за его стиль в одежде.

«Бернарду ужасно одевается. Он носит такую одежду, как будто ему уже 40, хотя ему всего 24. Он всегда надевает одни и те же белые туфли, так что они уже испачкались и заносились. Мы говорим ему: «Купи себе новую пару, у тебя есть деньги», – приводит слова Де Брёйне Onze Mondial.

Бернарду Силва перешел в «Манчестер Сити» из «Монако» летом 2017 года.

«Манчестер Сити» занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ.

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