Getty Images

Кевин де Брёйне: «Бернарду Силва ужасно одевается. Он носит одни и те же грязные и поношенные туфли»

Де Брёйне: «Силва ужасно одевается. Он носит одни и те же грязные и поношенные туфли»
Eurosport

1 час назад

Стиль, который не оценят Поль Погба и Дани Алвес.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне раскритиковал товарища по команде Бернарду Силву за его стиль в одежде.

    «Бернарду ужасно одевается. Он носит такую одежду, как будто ему уже 40, хотя ему всего 24. Он всегда надевает одни и те же белые туфли, так что они уже испачкались и заносились. Мы говорим ему: «Купи себе новую пару, у тебя есть деньги», – приводит слова Де Брёйне Onze Mondial.

    • Бернарду Силва перешел в «Манчестер Сити» из «Монако» летом 2017 года.
    • «Манчестер Сити» занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ.

    Рияд Марез забрал мяч у Габриэла Жезуса и исполнил самый бездарный пенальти в истории

    Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой

    По теме

    Чемпионат Англии

    Результаты

    Таблица

    0Читайте и обсуждайте
    0Читайте и обсуждайте
    Партнерские материалы
    Смотрите сейчас

    Видео - 9:2, 14:0 и 15:2 – так фанаты женского футзала наслаждаются зрелищем на юношеских Олимпийских играх

    02:16
    Популярные видео
    Сборная России по футзалу воткнула в ворота Коста-Рики 6 мячей. Для старта на ОИ достаточно
    2 740 просмотров11 ч
    Русский парень под ником Bumblebee выиграл золото ОИ по брейк-дансу. Его выступление в финале – топ
    11 188 просмотров23 ч
    А еще вам может понравиться