Eurosport
Стикерпак, тетрапак, 2Pac и еще 8 паков, к которым нельзя подпускать Кокорина и Мамаева
Лучше не играть с огнем.
Александр Кокорин и Павел Мамаев атаковали главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака, но это еще не все.
В опасности сразу 11 других паков – среди них есть даже те, кто давно умер и вроде как находится в надежном кремированном состоянии.
Другие важные новости и тексты по теме:
Доренко – о Кокорине и Мамаеве: «Орлы. Надо было им, а не Боширову-Петрову, метнуться в Солсбери»
Кокорину и Мамаеву просто не повезло. Они напали не на тех, им не отделаться
«Крылатая символика свойственна сексуальным меньшинствам». Эксперт по тюремным наколкам – о Мамаеве
Шальные видео и гениальные кадры – расставляй лайки в нашем инстаграме