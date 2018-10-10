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Стикерпак, тетрапак, 2Pac и еще 8 паков, к которым нельзя подпускать Кокорина и Мамаева

Стикерпак, тетрапак, 2Pac и еще 8 паков, к которым нельзя подпускать Кокорина и Мамаева
Тимофей Яценко

37 мин. назадОбновлено 17 мин. назад

Лучше не играть с огнем.

Александр Кокорин и Павел Мамаев атаковали главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака, но это еще не все.

В опасности сразу 11 других паков – среди них есть даже те, кто давно умер и вроде как находится в надежном кремированном состоянии.

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