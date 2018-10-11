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France Football удалил пользовательское голосование за «Золотой мяч», когда победил Лионель Месси

France Football удалил пользовательское голосование за «Золотой мяч», когда победил Месси
Eurosport

45 мин. назад

Испугались.

Организаторы премии «Золотой мяч» недовольны выбором своей целевой аудитории.

France Football – французское издание о футболе, организатор премии «Золотой мяч» – запустил голосование среди пользователей за лучшего игрока года на своем сайте.

Болельщики распределили голоса так: Лионель Месси на первом месте (48% голосов), на втором – Мохамед Салах (31%) только на третьем – Криштиану Роналду (8%), а лучший игрок ЧМ-2018 Лука Модрич – на четвертой строчке.

Журналисты удалили голосование с сайта, так как, видимо, результаты официального голосования не будут совдать с выбором пользователей.

Опрос удален с сайта France Football, но его скриншот сохранился:

  • Всего в списке номинантов на «ЗМ» находятся 30 игроков.
  • Дата и место проведения церемонии награждения в 2018 году пока неизвестны.

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