France Football удалил пользовательское голосование за «Золотой мяч», когда победил Лионель Месси

Организаторы премии «Золотой мяч» недовольны выбором своей целевой аудитории.

France Football – французское издание о футболе, организатор премии «Золотой мяч» – запустил голосование среди пользователей за лучшего игрока года на своем сайте.

Болельщики распределили голоса так: Лионель Месси на первом месте (48% голосов), на втором – Мохамед Салах (31%) только на третьем – Криштиану Роналду (8%), а лучший игрок ЧМ-2018 Лука Модрич – на четвертой строчке.

Журналисты удалили голосование с сайта, так как, видимо, результаты официального голосования не будут совдать с выбором пользователей.

Опрос удален с сайта France Football, но его скриншот сохранился:

Всего в списке номинантов на «ЗМ» находятся 30 игроков.

Дата и место проведения церемонии награждения в 2018 году пока неизвестны.

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