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Усэйн Болт забил дебютный гол в профессиональном футболе, а потом оформил дубль

Болт забил дебютный гол в профессиональном футболе
Eurosport

30 мин. назадОбновлено 10 мин. назад

Вот это настоящий форвард.

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт, выступающий за клуб «Централ Кост Маринерс», поучаствовал в разгроме «Макартур Вест Кост Юнайтед» в предсезонном матче австралийской А-Лиги.

Ямаец открыл счет голам в профессиональном футболе на 57-й минуте, когда получил мяч на скорости, ворвался в штрафную и идеально пробил низом в нижний угол. Болт отпраздновал дебютный гол фирменным жестом.

Через 11 минут Болт оформил дубль. «Маринерс» победили со счетом 4:0.

  • Дебютировал он за австралийский клуб всего 1,5 месяца назад.
  • Усэйну принадлежат мировые рекорды в беге на 100 и 200 метров.
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