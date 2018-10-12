Усэйн Болт забил дебютный гол в профессиональном футболе, а потом оформил дубль

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт, выступающий за клуб «Централ Кост Маринерс», поучаствовал в разгроме «Макартур Вест Кост Юнайтед» в предсезонном матче австралийской А-Лиги.

Ямаец открыл счет голам в профессиональном футболе на 57-й минуте, когда получил мяч на скорости, ворвался в штрафную и идеально пробил низом в нижний угол. Болт отпраздновал дебютный гол фирменным жестом.

Через 11 минут Болт оформил дубль. «Маринерс» победили со счетом 4:0.