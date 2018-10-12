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Угадай, цитата из «Костолома» или перл Мамаева с Кокориным
Пора снимать сиквел.
Футболисты в России пьянствовали, тусовались, нюхали кокаин, всех раздражали, разбивали машины, бычили на фанатов. Жаль, что это были разные футболисты – если бы все это делал один человек, он бы стал рок-звездой. Кокорин и Мамаев близки к этому как никто и никогда – дружочки уже в тюрьме на два месяца – почти как Винни Джонс в культовом «Костоломе».
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