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Угадай, цитата из «Костолома» или перл Мамаева с Кокориным

Угадай, цитата из «Костолома» или перл Мамаева с Кокориным
Артем Мазилкин

30 мин. назад

Пора снимать сиквел.

Футболисты в России пьянствовали, тусовались, нюхали кокаин, всех раздражали, разбивали машины, бычили на фанатов. Жаль, что это были разные футболисты – если бы все это делал один человек, он бы стал рок-звездой. Кокорин и Мамаев близки к этому как никто и никогда – дружочки уже в тюрьме на два месяца – почти как Винни Джонс в культовом «Костоломе».

Разве скандал Паши и Саши не прекрасный повод вспомнить британскую классику?

  • Ближайшие два месяца полузащитник «Краснодара» и форвард «Зенита» проведут в СИЗО – суд отправил их под стражу до 8 декабря.
  • Футболисты избили чиновника Минпромторга, заместителя гендиректора «НАМИ» и водителя журналистки Первого канала.

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