Угадай, цитата из «Костолома» или перл Мамаева с Кокориным

Футболисты в России пьянствовали, тусовались, нюхали кокаин, всех раздражали, разбивали машины, бычили на фанатов. Жаль, что это были разные футболисты – если бы все это делал один человек, он бы стал рок-звездой. Кокорин и Мамаев близки к этому как никто и никогда – дружочки уже в тюрьме на два месяца – почти как Винни Джонс в культовом «Костоломе».

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