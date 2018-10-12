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Мохамед Салах так хочет «Золотой мяч», что превратил вратаря в мумию прямым ударом с углового
А кто-то говорит, что египтянин уже не тот.
Сборная Египта выиграла у сборной Эсватини в матче квалификации Кубка африканских наций – 4:1.
Один из голов забил форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах – египтянин послал мяч в ворота прямым ударом с углового.
- Королевство Эсватини – новое название Королевства Свазиленд.
- В чемпионате Англии-2018/19 Салах провел 8 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 голевой пас.
- «Фараоны» проиграли все 3 матча на ЧМ-2018 и заняли последнее место в группе A.
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил премию Ференца Пушкаша за лучший гол года
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