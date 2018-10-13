Щегол из голландской молодежки возомнил себя Франком Райкардом и плюнул в немца в товарищеской игре

Во время товарищеского матча молодежных сборных Германии и Голландии произошел скандальный эпизод с участием защитника «оранжевых» Джордана Тезе.

Футболист плюнул в немецкого полузащитника «Кёльна» Салиха Озджана. Немецкие медиа сразу же вспомнили похожий эпизод с участием этих же сборных. На чемпионате мира 1990 года Франк Райкард плюнул в Руди Фёллера.

Матч молодежных команд закончился вничью – 1:1.

Национальные сборные Голландии и Германии сыграют в Лиге наций 13 октября.

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