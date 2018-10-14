Eurosport
Угадай, какой стадион строился дольше
Тот случай, когда у стадиона «Зенита» наконец-то есть достойные конкуренты.
Долгострои – причуды России, но и в других странах иногда грешат ими при строительстве спортивных объектов.
Европейцы тоже возводят стадионы за десяток лет, а потом реконструируют годами (новый «Уайт Харт Лейн», привет), вот только потом окупают их активити вокруг арены и перфомансами внутри нее.
Сейчас не об этом. Угадай, чью арену возводили дольше, и получи еще один аргумент о спорах насчет лучшего клуба мира. Будет не так легко, как кажется.
Угадай, база клуба РПЛ или санаторий
Угадай, спортсмен или животное
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