Угадай, какой стадион строился дольше

Долгострои – причуды России, но и в других странах иногда грешат ими при строительстве спортивных объектов.

Европейцы тоже возводят стадионы за десяток лет, а потом реконструируют годами (новый «Уайт Харт Лейн», привет), вот только потом окупают их активити вокруг арены и перфомансами внутри нее.

Сейчас не об этом. Угадай, чью арену возводили дольше, и получи еще один аргумент о спорах насчет лучшего клуба мира. Будет не так легко, как кажется.

Угадай, база клуба РПЛ или санаторий

Угадай, спортсмен или животное

Угадай, где рейтинг игрока выше: в FIFA или PES?