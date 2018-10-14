Eurosport
Испепеляющая чечетка колумбийского нападающего, которой бы позавидовали даже братья Сазоновы
Невероятная экспрессия.
Матч Кубка Колумбии «Онсе Кальдас» – «Мильонариос» завершился вничью – 1:1.
Самый крутой момент произошел с участием форварда Сесара Амайи после забитого мяча на 33-й минуте. 27-летний мужчина отбежал к краю штрафной и отбил крутую чечетку. Напарники терпеливо выждали окончания танца, чтобы раздать герою пятюнь, потому что эти движения – часть фирменного празднования голеадора, #AmayaChellenge.
- По сумме двух матчей в финал Кубка Колумбии вышел «Онсе Кальдас».
- В решающей встрече «Онсе Кальдас» 24 октября встретится с «Атлетико Насьональ».
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