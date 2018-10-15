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Мальчик с редкой формой рака вышел на поле с любимой командой и забил под рев 11 тысяч зрителей

Мальчик с редкой формой рака вышел на поле с любимой командой и забил под рев 11 тысяч зрителей
Eurosport

57 мин. назад

Добрая история из США.

Мэттью Хардинг, страдающий редкой формой рака, отправил запрос в футбольный клуб «Сакраменто Репаблик». Руководство клуба откликнулось и сделало его почетным членом команды на один матч.

В игре против «Лас-Вегас Лайтс» парень не только вышел на поле, но и забил под рев 11 тысяч зрителей.

  • Гол, правда, в официальный зачет не пошел, но «Репаблик» все равно выиграли со счетом 1:0.
  • Клуба из штата Калифорния выступает в Западной конференции Объединенной футбольной лиги.
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