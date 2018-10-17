Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер: «Я вернусь к работе 1 января»

Бывший коуч «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, когда футбольный мир снова увидит в деле знаменитый пуховик.

«Думаю, я вернусь 1 января. Пока не знаю, куда. Я отлично отдохнул и готов к работе.

Я не уверен на 100%, что буду работать в клубе. У меня есть предложения от футбольных федераций и национальных команд, есть вариант с Японией. Благодаря 22 годам в «Арсенале» у меня есть разный опыт. Предложения поступают из разных точек мира», – сказал Венгер в интервью Sport Bild.

Ранее сообщалось, что Венгер может стать спортивным директором «ПСЖ».

Француз работал с «Арсеналом» с 1996-го по 2018-й год.

Последние 2 года в «Арсенале» Арсен Венгер посещал игры с телохранителем

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