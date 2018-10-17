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«Германия нуждается в Озиле». Арсен Венгер верит, что Лёв помирится с Месутом
А пока холодная война продолжается.
Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер дал большое интервью, в котором прокомментировал конфликт Озила и Немецкого футбольного союза.
«Я уверен, Германия нуждается в Озиле. Думаю, Йоахим Лёв может убедить его вернуться. Месут – первоклассный игрок, он не был худшим на ЧМ-2018. Мне не пришелся по душе его уход из сборной. Мне нравится, когда футболисты хороши настолько, насколько возможно. И он не сможет быть таким без выступлений на международном уровне», – передает BBC слова Венгера в интервью Bild.
- Озил завершил карьеру в сборной Германии после расистского скандала с DFB.
- Венгер тренировал «Арсенал» 22 года и покинул клуб по итогам сезона-2017/18.
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