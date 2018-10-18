Бразилия или Германия. Угадай, где футбол появился раньше

Футбольные федерации где-то появились давно, где-то – совсем недавно, но есть почти во всех странах мира. Если ты думаешь, что в исторической перспективе все просто, то тебе поджидает ряд грандиозных сюрпризов.

Нужно вспомнить, где ассоциация появилась раньше: в США или Финляндии, Испании или Италии и много где еще. Думаешь, что знаешь о футболе все – как бы не так.

ФИФА, кстати, существует с 1904 года.

Угадай, какой стадион строился дольше

Угадай, база клуба РПЛ или санаторий

Угадай, спортсмен или животное

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