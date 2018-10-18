Eurosport
Бразилия или Германия. Угадай, где футбол появился раньше
Все будет просто. Нужно всего лишь вспомнить возраст федераций.
Футбольные федерации где-то появились давно, где-то – совсем недавно, но есть почти во всех странах мира. Если ты думаешь, что в исторической перспективе все просто, то тебе поджидает ряд грандиозных сюрпризов.
Нужно вспомнить, где ассоциация появилась раньше: в США или Финляндии, Испании или Италии и много где еще. Думаешь, что знаешь о футболе все – как бы не так.
- ФИФА, кстати, существует с 1904 года.
Угадай, какой стадион строился дольше
Угадай, база клуба РПЛ или санаторий
Угадай, спортсмен или животное
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