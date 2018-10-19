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Судья в Ливане под давлением отменил пенальти, но обиженная команда тут же забила с углового

Судья в Ливане под давлением отменил пенальти, но обиженная команда тут же забила с углового
Eurosport

58 мин. назад

Справедливость восторжествовала.

5 октября в ливанском чемпионате прошел матч между «Расингом» из Бейрута и «Шабабом Аль-Газие», в котором победили хозяева – 2:1.

В компенсированное ко второму тайму время судья назначил в ворота «Аль-Газие» пенальти, после чего тренеры обеих команд выбежали на поле и устроили заварушку. Арбитр под давлением обстоятельств поменял решение и поставил вместо пенальти угловой. Но «Расингу» это не помешало: корнер завершился победным голом.

  • В чемпионате Ливана участвуют 12 команд. Турнир только-только начался – идет четвертый тур.
  • С 9 очками лидирует «Аль-Ниджме». «Расинг» идет на седьмом месте (у него 4 балла), «Аль-Газие» занимает девятую строчку с 3 очками.

Исландский судья удалил игрока за одну желтую карточку и составил фальшивый послематчевый протокол

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