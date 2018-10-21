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Травма Лео Месси, 400-й гол Криштиану Роналду, фейл «Реала» и драка Моуринью. Все о футболе субботы

Травма Месси, 400-й гол Роналду, фейл «Реала» и драка Моуринью. Все о футболе субботы
Данил Тармасинов

40 мин. назад

А еще свежая травма Черышева и новый гол безумного Алькасера.

Англия

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«МЮ» не побеждал на «Стэмфорд Бридж» со времен Фергюсона, и при Моуринью ничего не предвещало трех очков для гостей.

Жозе Моуринью, «Манчестер Юнайтед»

Жозе Моуринью, «Манчестер Юнайтед»Eurosport

«Челси» вяз в полузащите манкунианцев и забил только с углового. «Юнайтед» же вяло атаковал до перерыва, полупешком выходил в нападение, но разительно преобразился во второй половине – прорывы стали острее и быстрее, а «синие» оказались очень податливыми к таким набегам. Марсьяль перевернул игру двумя контратаками, а на 96-й минуте вышедший на замену Росс Баркли спас выигранный в первом тайме матч для «Челси».

При праздновании ассистент Сарри Марко Янни отметил гол Баркли прямо перед Моуринью, и Жозе накинулся на него в подтрибунку – если оттащили. Маурицио извинился перед Особенным за помощника, а потом перед португальцем повинился и Янни. 2:2 – яркий матч, события после которого затмили в сознании любую игру на футбольном поле.

Гол дня

Рияд Марез из «Манчестер Сити» красиво закрутил из-за штрафной в девятину. Это четвертый гол чемпионов, а всего они насовали «Бёрнли» пятеру – 5:0.

Хитрость дня

А вот второй мяч «Сити» в том же матче – пока защитники дрожали, чтобы судья не назначил пенальти за снос Сане, Силва и Сильва напомнили, что играть надо до конца.

Прогресс дня

Мо Салах забил в первом тайме и прикончил «Хаддерсфилд» – 1:0. Это принесло «Ливерпулю» лучший старт в АПЛ – 23 очка из 27. Плюс «красные» в девяти матчах пропустили лишь три мяча – это лучшая оборона в истории клуба.

Травма дня

Андрея Ярмоленко из «Вест Хэма» унесли на носилках на 41-й минуте матча с «Тоттенхэмом». Через три минуты Эрик Ламела забил единственный мяч и принес «шпорам» победу в дерби – 1:0.

Молодость дня

Испания

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Гарет Бэйл («Реал Мадрид»)

Гарет Бэйл («Реал Мадрид»)Getty Images

«Реал» пропустил двушечку на «Бернабеу» за первые 13 минут – чемпион мира Рафаэль Варан сначала упустил Моралеса из «Леванте», а потом привез пенальти. «Мадрид» еще в первом тайме создал кучу моментов с угловых, Асенсио даже забил, но арбитр с помощью VAR отменил гол.

После перерыва чуть не забили Бэйл, Бензема и Себальос, но голкипер «лягушек» Оласабаль тащил все. Марсело размочил его и прервал сухую серию «бланкос» на отметке в 481 минуту, дальше была штанга и еще один отмененный гол, но от поражения «Реал» не отскочил. 1:2 – мадридцы проиграли третий матч подряд и не видели побед уже в пяти встречах сезона.

Уточнение дня

Оказывается, «Реал» Лопетеги не побил рекорд по сухой серии. В подсчетах 1985 года все забыли про дополнительное время в одном из матчей Кубка Испании, так что этот «Мадрид» не хуже того 33-летней давности.

Победа дня

Лионель Месси, Филиппе Коутиньо, «Барселона»

Лионель Месси, Филиппе Коутиньо, «Барселона»Getty Images

«Барселона» переиграла лидера Примеры «Севилью» – 4:2. Месси создал два гола за такой же срок, за который пропустил «Реал» (13 минут), и получил травму лучевой кости на 26-й. Уже известно, что Лео пропустит три недели, в том числе не сыграет в Класико в следующем туре.

Без Гнома игру на себя взяли другие – Тер Штеген божил в воротах, а Суарес сотворил и сам забил пенальти. В последние 15 минут команды закинули еще три мяча, но победе «Барсы» это уже не помешало. Каталонцы завалили выскочку из Андалусии и отняли у него первое место в чемпионате.

Травма дня

Денис Черышев вышел в старте «Валенсии» и присел на газон без особого контакта с соперником уже на 15-й минуте. Его оперативно заменили на Карлоса Солера, а отец Дениса Дмитрий сказал, что сын столкнулся с Дзюбой в сборной и получил простой ушиб. Вопрос: а почему никто об этом не сообщил в клуб? «Валенсия», кстати, потеряла очки в матче с «Леганесом» – 1:1.

Техника дня

Томас Парти из «Атлетико» не принес победу над «Вильярреалом» (1:1), но отдал классную передачу пяткой между ног Мануэля Итурре.

Италия

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Кшиштоф Пёнтек («Дженоа»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»)

Кшиштоф Пёнтек («Дженоа»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»)Getty Images

«Ювентус» впервые не выиграл в Серии А, это случилось лишь в девятом туре. Туринцы выдержали 15 минут хорошей игры «Дженоа» и забили сами – Криштиану с метра послал отскок в сетку между ног Кришито. Потом «бьянконери» успокоились, отскакивали до середины второго тайма и все же пропустили от Даниэля Бессы. 1:1 – после финального свистка Аллегри сказал, что скудетто выигрывают в таких матчах.

Гол дня

Криштиану Роналду забил 400-й мяч в лигах топ-5 (хотя играл лишь в трех из них) и стал первым бомбардиром в истории, кто перешагнул в пятую сотню. Для сравнения: у Лео Месси 388, у Джимми Гривза 366, у Герда Мюллера на один меньше.

Техника дня

Просто посмотрите, как Жоау Канселу финтом Зидана избавился от давления троих соперников.

Форма дня

«Наполи» разгромил «Удинезе» (3:0) и в шести последних матчах Серии А проиграл один – «Ювентусу». Получается, сейчас неаполитанцы – лучшие в чемпионате Италии, в котором нет «Юве».

Неожиданность дня

«Рома» внезапно дома отдалась 13-й команде Италии СПАЛу – 0:2. Причем гости заканчивали матч в меньшинстве – вратарь Ваня Милинкович-Савич (младший брат Сергея из «Лацио») наорал на арбитра после первой карточки и словил красную на 75-й минуте.

Германия

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Роберт Левандовский («Бавария»)

Роберт Левандовский («Бавария»)Getty Images

Нико Ковач отбил атаку Арсена Венгера, сохранил работу и сделал выводы по стартовому составу – против «Вольфсбурга» Гнабри вышел на левый фланг, а, например, Вагнера не оказалось даже в заявке. Заряженнее других был Роберт Левандовский – он забил на 30-й минуте и подкараулил неудачную скидку Виллиама вратарю на 49-й. Еще до часа игры Роббен схватил глупое удаление, «Бавария» пропустила от Вегхорста, но добила «волков» в меньшинстве – Лева выдал ассист на Хамеса, 3:1.

Неочевидное событие дня, которым можно козырять перед дружками

«Боруссия Д» в гостях отшлепала «Штутгарт» – 4:0. Трешечку швабы получили в первые полчаса Среди бомбардиров был Пако Алькасер, который забил на 25-й минуте, сел на лавку в перерыве и улучшил турбостатистику голов за единицу времени. «Дортмунд» впервые в клубной истории выиграл четыре матча подряд и заколотил соперникам в каждом не меньше четырех мячей. Фантастика.

Франция

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Маркиньос («Пари Сен-Жермен»), «Амьен»

Маркиньос («Пари Сен-Жермен»), «Амьен»Getty Images

«ПСЖ» выжег глаза «Амьену» – 5:0, на финише матча забил даже 19-летний Мусса Диаби. Это десятая победа парижан подряд в Лиге 1, для лучшего старта в истории Франции нужны еще три очка. А в следующем туре у Неймара с Мбаппе Лё Классик с «Марселем».

Неудачник дня

«Монако» влетел «Страсбуру» в первом матче при Тьерри Анри – 1:2. Самуэль Грансир вышел на замену при счете 0:1 и получил красную спустя 111 секунд. Быстрее ловил удаление только Бенжамен Менди за «Марсель» в 2015-м – тогда латералю понадобилось всего 47 секунд. Александр Головин провел матч целиком и закончил его без ударов в створ и ключевых пасов. Последний раз монегаски побеждали в середине августа.

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