Гол Икарди на последних минутах дерби и несчастье «Спартака». Рекласирующее воскресенье

Англия

Событие дня, на которое вы кликнете

Если у вас есть проблемы с противоположным полом, то зовите бригаду из «Манчестер Сити», которая подберет вам пару в Tinder. Парни уже помогли бойчику найти девушку и дали ему пару уроков пикапа.

Травма дня

Ярмоленко очень неудачно наступил на ногу в игре против «Тоттенхэма» и теперь пропустит минимум полгода. Андрей лихо начал в Англии с двух голов и ассиста, но хрупкий ахилл перенес покорение АПЛ.

Сэйв дня

Сегодня игрался единственный матч АПЛ между «Эвертоном» и «Кристал Пэлас», в котором «ириски» настучали двойню за пять минут до конца встречи. На 60-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота ливерпульцев, к которому подошел Миливойевич. Лука пробил фактически по центру, но Пикфорд отстегнул правую ногу и оставил ворота на щеколде.

Италия

Событие дня, на которое вы кликнете

«Интер» – «Милан»PA Sport

Италию окатило старейшее дерби между «Интером» и «Миланом», мячей с которого накопилось меньше, чем букв у клуба АЗ. «Нерадзурри» уже серьезно оторвались от главного соперника, осевшего в середине таблицы, поэтому победа команды Спалетти котировались у букмекеров низким коэффициентом.

Первый тайм оказался неожиданно горячим и ожидаемо львиным для «Интера». «Россонери» расплывались перед атаками «нерадзурри», что привело к незасчитанному мячу Икарди, штанге Де Врея и нескольким сэйвам Доннаруммы.

Оставшиеся 45 минут стоило смотреть лишь ради победной банки Икарди на последних минутах. Доннарумма фатально ошибся на выходе, после чего Мауро вонзил мяч в пустые ворота и побежал к трибунам.

1:0 – закономерная победа «Интера» в скучном дерби, где Джамал Аль-Ханаки все-таки углядел что-то сочное и яркое.

Факт, которым можно козырнуть перед дружками

«Милан» – единственная команда Серии А, которая ни разу не сыграла на ноль. Даже «Кьево» с минусом в очках скатал нулевую ничью с «Эмполи».

Джанлуиджи ДоннаруммаLaPresse

Столкновение дня

Все в том же Милане Наингголан и Билья дважды напоролись друг на друга: сначала Раджа жестко проехался по ноге аргентинца и чуть не выгнул большую берцовую кость в другую сторону. Арбитр поплыл и предупредил лишь Билью, который опасно летел в подкат, но опасности для здоровья особой не нес. Наингголан остался безнаказанным.

Раджа Наингголан и Лукас БильяGetty Images

Через 10 минут Лукас отомстил бельгийцу и легонько поддел его. Да так, что Раджа свалился на газон и не смог продолжить игру, присев на скамейку запасных.

Перфоманс дня

Разоблачение дня

Скандальный Леонардо Бонуччи вернулся в «Ювентус» и попросил прощения у болельщиков за вероломный переход в «Милан». Судя по игре в обороне в новом сезоне, скоро итальянец снова покинет команду Аллегри.

Испания

Событие дня, на которое вы кликнете

Винисиус Жуниор оформил роскошный удар со штрафного в сетку «Сельты» и схлопотал вторую желтую карточку за идиотскую симуляцию в матче за «Кастилью». Парень записал на счет уже четвертый мяч в Сегунде Б – Хулен, пока не ушел, тебе стоит присмотреться.

Лопетеги дня

Пресса ожидала увольнение тренера «Реала» и вбрасывала миллион вариантов для замены. Воскресенье Хулен пережил без увольнения, но наиболее вероятными кандидатами считаются значимые для «галактикос» Гути и коуч молодежки Солари.

Россия

События дня, на которое вы кликнете

У «Спартака» началось настроение, когда он раздает очки всем командам подряд и без разбора. Красно-белые принимали на «Открытии» «Арсенал» Тула и к перерыву уверенно вели 2:1, пропустив первый мяч с нелепого 11-метрового.

Во второй половине туляки почти сразу после выхода из раздевалки сравняли счет, а уже через 17 минут горели 2:3. Москвичи не сподобились даже на финальный штурм и еще сильнее приблизили Карреру к бирже труда. Истеричный круговорот дочемпионской эры со сменами тренера и невнятной игрой для болельщиков «Спартака» считается открытым!

Неочевидное событие, которым можно козырнуть перед дружками

Злые языки уже объявили «Зенит» новым чемпионом РПЛ, но пока питерцы теряют очки в гостях с «Анжи» и «Динамо». В матче с последними «сине-бело-голубые» остались без Дриусси во втором тайме из-за удаления, вновь показали примитив в атаке с забросами на Дзюбу и никак не ответили на мяч Черных.

Семак вроде бы мастерит из «Зенита» лидера чемпионата России, но пока он выходит угловатым, туповатым и без дополнительной мощности в атаке, несмотря на ресурсы.

Болельщик дня

А еще в Германии

Пока «Бавария» трескается от акне-проблем вместе с Ковачем, «Боруссии» из Дортмунда и Мёнхенгладбаха отрываются от мюнхенского гегемона. Сегодня «Гладбах» закинул четыре мяча ворота «Майнца» и вырвался на второе место. Хофманн смоделировал хет-трик, дважды поразив пустые ворота, а Торган Азар приплюсовал еще один гол.

Травма Лео Месси, 400-й гол Криштиану Роналду, фейл «Реала» и драка Моуринью. Все о футболе субботы