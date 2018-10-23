Eurosport
Увольнение Карреры и интервью с Кучеровым. Анонс свежего номера «Спорт-Экспресса»
Самые актуальные новости – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Увольнение Массимо Карреры
Все детали главного смещения осени в РПЛ.
Возможное назначение Черчесова в «Спартак»
Аргументы за и против самой вероятной кандидатуры на замену Массимо.
Роналду возвращается на «Олд Траффорд»
Превью матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» с Криштиану и его бывшим клубом – «МЮ».
Замена Акинфееву на матч с «Ромой»
Экс-тренер вратарей ЦСКА рассказывает, чем примечателен молодой голкипер армейцев Илья Помазун.
Интервью с Никитой Кучеровым
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