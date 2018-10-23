Увольнение Карреры и интервью с Кучеровым. Анонс свежего номера «Спорт-Экспресса»

Увольнение Массимо Карреры

Все детали главного смещения осени в РПЛ.

Возможное назначение Черчесова в «Спартак»

Аргументы за и против самой вероятной кандидатуры на замену Массимо.

Роналду возвращается на «Олд Траффорд»

Превью матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» с Криштиану и его бывшим клубом – «МЮ».

Замена Акинфееву на матч с «Ромой»

Экс-тренер вратарей ЦСКА рассказывает, чем примечателен молодой голкипер армейцев Илья Помазун.

Интервью с Никитой Кучеровым