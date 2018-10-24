Кто прятался в корзине с бельем? Разоблачи Клоппа, Моуринью и других тренеров по дикой выходке

Футбольные тренеры – это начальники, которые обязаны поддерживать авторитет среди подчиненных. Но в то же время коучи – обычные люди, которые спотыкаются, жульничают, толкают в спину и глупят. Как выяснилось, еще тренеры очень любят прятаться в разных странных местах. Угадай, где тренеры правда нелепо маскировались, а где выдуманная история.

Другие публикации Артема Мазилкина:

«Судья продажная». Коллекция ультимативных принтов по главным мемам русского футбола

«За Жозе я готов умереть». 7 друзей Моуринью – от Деку до Златана

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте