Eurosport
Кто прятался в корзине с бельем? Разоблачи Клоппа, Моуринью и других тренеров по дикой выходке
Даже у самых суровых коучей есть шанс выглядеть нелепо.
Футбольные тренеры – это начальники, которые обязаны поддерживать авторитет среди подчиненных. Но в то же время коучи – обычные люди, которые спотыкаются, жульничают, толкают в спину и глупят. Как выяснилось, еще тренеры очень любят прятаться в разных странных местах. Угадай, где тренеры правда нелепо маскировались, а где выдуманная история.
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