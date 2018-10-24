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Кто прятался в корзине с бельем? Разоблачи Клоппа, Моуринью и других тренеров по дикой выходке

Кто прятался в корзине с бельем? Разоблачи Клоппа, Моуринью и других тренеров по дикой выходке
Артем Мазилкин

1 час назадОбновлено 55 мин. назад

Даже у самых суровых коучей есть шанс выглядеть нелепо.

Футбольные тренеры – это начальники, которые обязаны поддерживать авторитет среди подчиненных. Но в то же время коучи – обычные люди, которые спотыкаются, жульничают, толкают в спину и глупят. Как выяснилось, еще тренеры очень любят прятаться в разных странных местах. Угадай, где тренеры правда нелепо маскировались, а где выдуманная история.

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