Камбэк «ПСЖ», юбилей Мохамеда Салаха, слив «Локомотива». Электрические заряды Лиги чемпионов в среду

Голы: Лосано 29', Де Йонг 87' – Моура 39', Кейн 54'

Что нужно знать: «Шпоры» приехали в Эйндховен спасать тонущую в безнадеге лигочемпионскую кампанию. Но уже в первые полчаса пропустили нелепейший гол – двойной привоз Алдервейрелда, и плей-офф ЛЧ уже шлет «Тоттенхэму» воздушный поцелуй с обещанием не забывать. Во втором тайме команды обменялись камбэками и оставили счет равным. Безвыигрышная серия лондонцев в Лиге чемпионов пробила уже 5 матчей кряду – худший результат за все время участия в турнире. А ведь еще свежи воспоминания об ураганной осенней кампании прошлого сезона, когда отряд Почеттино кошмарил «Реал» и занимал первое место в группе. Вот что с командой делает лето без трансферов. Правда, Даниэль Леви?

Что нужно увидеть: Турборывок Льориса навстречу Лосано. Капитан «Тоттенхэма» – не первый вратарь, который вылетает из ворот уработать скоростного мексиканца. У француза вышло чуть менее эффектно, чем у Акинфеева. Впрочем, чтобы оставить команду вдесятером и помочь ПСВ сравнять счет, острого подката оказалось более чем достаточно.

Цифры матча: 21 раз Кристиан Эриксен ассистировал Харри Кейну во всех соревнованиях. Больше, чем кому-либо другому из одноклубников. И это не считая переписанных голов.

Голы: Мораес 39' – Силла 31'

Что нужно знать: Первый тренерский матч Анри в Лиге чемпионов получился удачнее дебюта в Лиге 1. «Монако» хотя бы набрал первые очки – в условиях 12-матчевой безвыигрышной серии учишься находить радость в малом и незначительном.

Что нужно увидеть: Ассист Головина. Октябрь – месяц дебютных голевых пасов Саши, а Лигу 1 теперь сменила Лига чемпионов. Головин выдал идеальную передачу под удар Силле, перед этим протащив мяч через полполя так, что Лео Месси и не снилось.

Цифры матча: 18 лет и 333 дня – возраст забившего за Монако Муссы Силлы. И он мог бы стать самым молодым голеадором «Монако» в ЛЧ, если бы не этот выскочка Мбаппе в свои 18 лет и 63 дня.

Голы: А. Миранчук 38' – Марега 26' (П), Эррера 35', Корона 47'

Что нужно знать: Перед стартом турнира чемпионы России уверенно утверждали планы на первое место в группе. Теперь же «Локо» проиграл четвертый матч ЛЧ подряд, что стало худшим достижением клуба с сентября 2003 года. Можно винить кого угодно – безрассудно бьющего пенальти Фернандеша, бессовестно отменяющих чистые голы лайнсменов, безупречных весь прошлый сезон лидеров, которые словно сговорились и насобирали глупых ошибок на 10 лет карьеры вперед. Все это не важно. Важно лишь, что на групповом этапе Лиге чемпионов осталось только две команды, у которых после трех туров нет ни одного очка. И одна из этих команд добиралась на матч с «Порту» на МЦК.

Что нужно увидеть: «Локомотив» начал мощно, и должен был повести в счете. Вернейший шанс – пенальти! Но только не в том случае, если перед тобой рекордсмен по числу матчей в ЛЧ.

Цифры матча: 6 матчей не проигрывает «Порту» на групповом этапе. Лучший результат – 10 игр подряд, с сентября 2014 по ноябрь 2015.

Что нужно знать: Задача гельзеркирхенцев на этот матч была простой – не проиграть, чтобы не слететь со второго места группы D. Надо ли говорить, насколько успешны оказались игроки «Шальке» в своем стремлении минимизировать риски?

Что нужно увидеть: Скиллы Юто Нагатомо, который в таком состоянии пригодился бы даже «Интеру».

Цифры матча: 4. «Галатасарай» не проигрывает в четырех последних матчах ЛЧ: 2 победы и 2 ничьих.

Голы: Мариньо 61' (А), Ди Мария 90' – Инсинье 29', Мертенс 77'

Что нужно знать: Самая щедрая на зрелищные матчи группа снова не подвела. После спектакля в первом туре и несостоявшегося камбека на «Энфилде» «ПСЖ» проделал тот же трюк, но уже при своей публике. От победы и прыжка на первое место в квартете «Наполи» отделяло буквально 3 минуты, но спасительный залп Ди Марии вернул парижан в реальную борьбу за места в плей-офф.

Что нужно увидеть: Без вариантов – Ди Мария и его суперстрайк.

Цифры матча: 15. С момента своего дебюта в лазурной футболке Дрис Мертенс поучаствовал в наибольшем количестве голов «Наполи» в ЛЧ, чем кто-либо еще. На его счету 8 голов и 7 ассистов.

Голы: Фирмино 20', Салах 45', 51' (П), Мане 80'

Что нужно знать: «Ливерпуль» подозрительно пассивно отбегал 90 минут в Неаполе, словно держал в голове спаренные матчи против «Звезды». Шесть очков с сербами, и первое место в группе смерти вряд ли уплывет от хозяев «Энфилда». Идеальное преступление. Сербы оставались неуступчивыми только в первые 15 минут. А потом «Ливерпуль» без лишних нервов подчинил себе соперника и результат. Крупная победа и исторический дубль Мо Салаха – гол с пенальти стал для египтянина 50-м в футболке красных.

Что нужно увидеть: Второй гол «Ливерпуля» как квинтэссенция проекта Клоппа – слаженная командная работа, сдобренная щепоткой гениальности главного лидера.

Цифры матча: 19. С начала сезона Роберто Фирмино забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач – в составе красных нет игрока, который набрал бы больше баллов за результативность.

Голы: Рафа 32', Альба 83'

Что нужно знать: «Барса» может и без Лео Месси. Всемогущий выбыл из-за перелома руки, и пропустит воскресное Класико. С учетом недавнего спада у многих закрались сомнения: вывезут ли каталонцы столь серьезное испытание. Матч с «Интером» стал генеральным прогоном, за которым Месси наблюдал с трибун лично. Фотографам не удалось сделать ни одного грустного снимка – аргентинец остался доволен, как Вальверде организовал его замещение. Ощущения подтверждает и статистика: 69% владения, 21 ударов по воротам. А если учесть, что в створ Тер Штегена попали только три раза, то складывается максимально понятная картина.

Что нужно увидеть: Оборона при стандартах в матчах с Барсой официально вышла на новый уровень.

Цифры матча: 14. С апреля 2003 года «Барселона» не проигрывает дома итальянским командам – 11 побед при всего трех ничьих.

Голы: Витсель 38', Геррейру 73', 89', Санчо 83'

Что нужно знать: Самый крупный разнос Симеоне в «Атлетико». Никому и никогда идеально отлаженная машина Диего не влетала с такой разницей в счете. А дополнительной занозой этого поражения для Симеоне будет то, что три ассиста в матче на «Сигнал Идуна Парк» оформил воспитанник «Реала» Ашраф Хакими. Права на него все еще принадлежат Мадриду, и можно не сомневаться: весть о его вчерашнем перфомансе непременно дойдет до ушей Флорентино Переса.

Что нужно увидеть: Пушечный выстрел Акселя Витселя, которым бельгиец забил свой первый гол в Лиге чемпионов с 2015 года. Вам ведь все еще интересно, как он там?

Цифры матча: 1. Янгстер «Боруссии» Санчо – первый англичанин, оформивший гол в ЛЧ за клуб не из Британии после Дэвида Бэкхема, забившего за «Реал» в ворота «Русенборга» в ноябре 2005.

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